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  • Сегодня АПЛ проведет экстренное совещание из-за желания клубов приостановить чемпионат Англии

Сегодня АПЛ проведет экстренное совещание из-за желания клубов приостановить чемпионат Англии

13 марта 2020, 06:42
2

Английская Премьер-лига опубликовала заявление после того, как стало известно, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета заразился коронавирусом.

Сегодня утром АПЛ проведет экстренное совещание с участием представителей клубов.

Главной темой станет возможный перенос ближайших матчей чемпионата Англии. «Премьер-лига больше не будет давать комментариев по этому поводу до окончания встречи», – говорится в заявлении АПЛ.

По данным The Independent, некоторые клубы будут настаивать на приостановке чемпионата Англии, а некоторые выступят за то, что сезон следует аннулировать.

Источник: Официальный сайт АПЛ
Англия. Премьер-лига Артета Микель
Комментарии (2)
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mihail200606
1584075618
Ну аннулировать многие захотят.. Особенно кто внизу таблицы.. Главное, Ливеру отдайте золото, и все..))
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Cules2013
1584085927
Аннулирование - это бред собачий. Сейчас все команды на своих честно заработанных местах, а Ливерпуль уже по сути чемпион. Это бредни тех, кто стоит в зоне вылета.
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