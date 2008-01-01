Сегодня АПЛ проведет экстренное совещание из-за желания клубов приостановить чемпионат Англии

Аннулирование - это бред собачий. Сейчас все команды на своих честно заработанных местах, а Ливерпуль уже по сути чемпион. Это бредни тех, кто стоит в зоне вылета.
Английская Премьер-лига опубликовала заявление после того, как стало известно, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета заразился коронавирусом.
Сегодня утром АПЛ проведет экстренное совещание с участием представителей клубов.
Главной темой станет возможный перенос ближайших матчей чемпионата Англии. «Премьер-лига больше не будет давать комментариев по этому поводу до окончания встречи», – говорится в заявлении АПЛ.
По данным The Independent, некоторые клубы будут настаивать на приостановке чемпионата Англии, а некоторые выступят за то, что сезон следует аннулировать.