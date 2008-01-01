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    Сегодня АПЛ проведет экстренное совещание из-за желания клубов приостановить чемпионат Англии

    Английская Премьер-лига опубликовала заявление после того, как стало известно, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета заразился коронавирусом.

    Сегодня утром АПЛ проведет экстренное совещание с участием представителей клубов.

    Главной темой станет возможный перенос ближайших матчей чемпионата Англии. «Премьер-лига больше не будет давать комментариев по этому поводу до окончания встречи», – говорится в заявлении АПЛ.

    По данным The Independent, некоторые клубы будут настаивать на приостановке чемпионата Англии, а некоторые выступят за то, что сезон следует аннулировать.

    Источник: Официальный сайт АПЛ

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    Сегодня, 06:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9456

      Cules2013 9 часов назад

      Аннулирование - это бред собачий. Сейчас все команды на своих честно заработанных местах, а Ливерпуль уже по сути чемпион. Это бредни тех, кто стоит в зоне вылета.

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      Рейтинг: +7030

      mihail200606 12 часов назад

      Ну аннулировать многие захотят.. Особенно кто внизу таблицы.. Главное, Ливеру отдайте золото, и все..))

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