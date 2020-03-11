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    Аршавин: «За границей из-за коронавируса паника. Я, наоборот, ничего не боюсь»

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, что люди на западе паникуют из-за коронавируса. По мнению спортсмена, в ситуацию вмешалось много политики.

    «У меня в апреле планируется поездка, где мы должны проходить третий курс обучения. Нас 35 человек со всего мира. И бразильцы, португальцы и итальянцы делают всe, чтобы отменить эту поездку. У них почему-то большая паника. Я, наоборот, написал в чате, что ничего не боюсь.

    Самый простой пример: недавно я спустился в лондонское метро. Там, мне кажется, шансов заразиться гораздо больше, чем в том же Амстердаме, куда я собираюсь поехать. Точнее, собирался. Сейчас, скорее всего, поездку отменят. За границей большая паника. У меня паники нет. Я верю в свой иммунитет. Мне кажется, слишком много политики вмешалось в это. И для меня абсурдно, когда запрещают игрокам здороваться перед матчами. Во время игры они контактируют гораздо больше: обмениваются слюнями, соплями и так далее. А после игры обнимаются. Понятно, что какие-то превентивные меры нужны. Но я думаю, что до паники это доводить не стоит», – считает Аршавин.

    • В Москве запретили до апреля проводить массовые мероприятия с аудиторией больше 5000 человек.
    • Под указ Сергея Собянина попадают пять матчей РПЛ.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

    Источник: Sport24

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    11.03.2020 12:45
    Комментарии12
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      Рейтинг: +122

      Врундель 3 часа назад

      Это парень был из тех,кто просто любит жизнь

      0
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      Рейтинг: +1867

      Danish Dynamite 7 часов назад

      Блеать, в России от рака, отравлений, туберкулеза, осложнений ОРВИ дохнут больше в разы (если не в десятки раз).
      Если уж чего бояться - то рака. Вот это реально страшно.
      Шава прав.

      0
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      Рейтинг: +44

      Maga Ingush 8 часов назад

      У тя есть водка, дезинфекция 100 левел

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      LiveChelsea 10 часов назад

      Аршавин красава! Раздули до тошноты мыльный пузырь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28

      kl0d 10 часов назад

      Паника абсолютно искусственная. Делается рукотворный кризис, чтобы подспустить пузырь в экономике.
      Почитайте соцсети заболевших. Часто проходит без каких-либо симптомов за 6-7 дней.
      При этом от туберкулеза гибнет 4500 человек КАЖДЫЙ день

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2240

      Давид59 10 часов назад

      Шанс заразиться есть у любого, и все меры направлены на его минимизацию. То, что говорит Аршавин - типично для россиян и называется бравада. Любим мы шапками любого противника (в данном случае опасный вирус)закидать

      2
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      ...
      Рейтинг: +28

      kl0d > Давид59 10 часов назад

      А как ты оценил, что вирус действительно опасный? )))) потому что другие паникуют?)

      В 2017-м году в мире погибло 809000 детей от пневмонии. И не было паники. (Сайт Воз)

      0
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      Рейтинг: +216

      кто там 10 часов назад

      Проспиртован на славу, нечего бояться, пусть коронавирус сам боится нас.

      1
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      Рейтинг: +139

      n1hat 11 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты просто больной наголову...Все это прекрасно знают...

      -4
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      Рейтинг: +487

      vmonomah17 11 часов назад

      На чипсах иммунитет себе наел)))

      6
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      Рейтинг: +2816

      Литейный4 > vmonomah17 10 часов назад

      Аршавин был женат на подполковнике ФСБ Алисе. А чего ты добился лузерок? Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +487

      vmonomah17 > Литейный4 10 часов назад

      Ну, я хотя бы не поливаю грязью Спартак на данном сайте.
      А у тебя предел мечтаний выйти замуж за какого-нибудь подполковника ФСБ? Стремись, может и возьмут)))

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