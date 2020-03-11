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  • Аршавин: «За границей из-за коронавируса паника. Я, наоборот, ничего не боюсь»

Аршавин: «За границей из-за коронавируса паника. Я, наоборот, ничего не боюсь»

11 марта 2020, 12:45
11

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, что люди на западе паникуют из-за коронавируса. По мнению спортсмена, в ситуацию вмешалось много политики.

«У меня в апреле планируется поездка, где мы должны проходить третий курс обучения. Нас 35 человек со всего мира. И бразильцы, португальцы и итальянцы делают всe, чтобы отменить эту поездку. У них почему-то большая паника. Я, наоборот, написал в чате, что ничего не боюсь.

Самый простой пример: недавно я спустился в лондонское метро. Там, мне кажется, шансов заразиться гораздо больше, чем в том же Амстердаме, куда я собираюсь поехать. Точнее, собирался. Сейчас, скорее всего, поездку отменят. За границей большая паника. У меня паники нет. Я верю в свой иммунитет. Мне кажется, слишком много политики вмешалось в это. И для меня абсурдно, когда запрещают игрокам здороваться перед матчами. Во время игры они контактируют гораздо больше: обмениваются слюнями, соплями и так далее. А после игры обнимаются. Понятно, что какие-то превентивные меры нужны. Но я думаю, что до паники это доводить не стоит», – считает Аршавин.

  • В Москве запретили до апреля проводить массовые мероприятия с аудиторией больше 5000 человек.
  • Под указ Сергея Собянина попадают пять матчей РПЛ.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (11)
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vmonomah17
1583921597
На чипсах иммунитет себе наел)))
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n1hat
1583923444
Ты просто больной наголову...Все это прекрасно знают...
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кто там
1583924243
Проспиртован на славу, нечего бояться, пусть коронавирус сам боится нас.
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Давид59
1583924399
Шанс заразиться есть у любого, и все меры направлены на его минимизацию. То, что говорит Аршавин - типично для россиян и называется бравада. Любим мы шапками любого противника (в данном случае опасный вирус)закидать
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kl0d
1583925787
Паника абсолютно искусственная. Делается рукотворный кризис, чтобы подспустить пузырь в экономике. Почитайте соцсети заболевших. Часто проходит без каких-либо симптомов за 6-7 дней. При этом от туберкулеза гибнет 4500 человек КАЖДЫЙ день
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LiveChelsea
1583927223
Аршавин красава! Раздули до тошноты мыльный пузырь
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Maga Ingush
1583933562
У тя есть водка, дезинфекция 100 левел
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Danish Dynamite
1583936639
Блеать, в России от рака, отравлений, туберкулеза, осложнений ОРВИ дохнут больше в разы (если не в десятки раз). Если уж чего бояться - то рака. Вот это реально страшно. Шава прав.
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AtticusFinch1
1583949591
Это парень был из тех,кто просто любит жизнь
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