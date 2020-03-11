L’Equipe: Мбаппе сдал отрицательный тест на коронавирус

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прошел проверку на коронавирус.

По информации L’Equipe, тест показал отрицательный результат.

Ранее главный тренер парижан Томас Тухель сообщил, что у форварда ангина. Он не тренировался два дня и может пропустить матч с дортмундской «Боруссией».

Встреча между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится сегодня. Начало – в 23:00 мск.

Игра пройдет без зрителей из-за коронавируса.

В первом матче дортмундцы выиграли со счетом 2:1.

«ПСЖ» примет решение об участии Мбаппе и Силвы в игре с «Боруссией» в день матча