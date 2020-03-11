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    L’Equipe: Мбаппе сдал отрицательный тест на коронавирус

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прошел проверку на коронавирус.

    По информации L’Equipe, тест показал отрицательный результат.

    Ранее главный тренер парижан Томас Тухель сообщил, что у форварда ангина. Он не тренировался два дня и может пропустить матч с дортмундской «Боруссией».

    • Встреча между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится сегодня. Начало – в 23:00 мск.
    • Игра пройдет без зрителей из-за коронавируса.
    • В первом матче дортмундцы выиграли со счетом 2:1.

    «ПСЖ» примет решение об участии Мбаппе и Силвы в игре с «Боруссией» в день матча

    Источник: L’Equipe

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    11.03.2020 09:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +38196

      portero 6 часов назад

      ну если ему сразу не делали тест на коронавирус , наверное он не так опасен.

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