L’Equipe: Мбаппе сдал отрицательный тест на коронавирус

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прошел проверку на коронавирус.
По информации L’Equipe, тест показал отрицательный результат.
Ранее главный тренер парижан Томас Тухель сообщил, что у форварда ангина. Он не тренировался два дня и может пропустить матч с дортмундской «Боруссией».
- Встреча между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится сегодня. Начало – в 23:00 мск.
- Игра пройдет без зрителей из-за коронавируса.
- В первом матче дортмундцы выиграли со счетом 2:1.
«ПСЖ» примет решение об участии Мбаппе и Силвы в игре с «Боруссией» в день матча
Источник: L’Equipe