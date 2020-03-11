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L’Equipe: Мбаппе сдал отрицательный тест на коронавирус

11 марта 2020, 09:44
2

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прошел проверку на коронавирус.

По информации L’Equipe, тест показал отрицательный результат.

Ранее главный тренер парижан Томас Тухель сообщил, что у форварда ангина. Он не тренировался два дня и может пропустить матч с дортмундской «Боруссией».

  • Встреча между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится сегодня. Начало – в 23:00 мск.
  • Игра пройдет без зрителей из-за коронавируса.
  • В первом матче дортмундцы выиграли со счетом 2:1.

«ПСЖ» примет решение об участии Мбаппе и Силвы в игре с «Боруссией» в день матча

Источник: L’Equipe
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (2)
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portero
1583941473
ну если ему сразу не делали тест на коронавирус , наверное он не так опасен.
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zigbert
1584093720
Теперь стоит кому нибудь чихнуть, как все будут в ужасе.
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