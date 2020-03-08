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  • Тухель предлагал игрокам «ПСЖ» провести сбор в Испании перед возобновлением ЛЧ. Футболисты отказались

Тухель предлагал игрокам «ПСЖ» провести сбор в Испании перед возобновлением ЛЧ. Футболисты отказались

8 марта 2020, 13:16

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель предлагал игрокам команды полететь на тренировочный сбор в Испании перед стартом плей-офф Лиги чемпионов.

Немецкий специалист хотел воспользоваться паузой в чемпионате Франции и собраться вместе с командой в Испании. Таким образом Тухель рассчитывал сплотить коллектив перед важной игрой с «Боруссией» в Дортмунде.

Футболисты предпочли остаться во Франции, потому что не хотели уезжать от своих семей и проводить время в отеле.

  • Первый матч плей-офф ЛЧ завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1.
  • Команда Тухеля сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Источник: RTF
Лига чемпионов ПСЖ Тухель Томас
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