Тухель предлагал игрокам «ПСЖ» провести сбор в Испании перед возобновлением ЛЧ. Футболисты отказались

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель предлагал игрокам команды полететь на тренировочный сбор в Испании перед стартом плей-офф Лиги чемпионов.

Немецкий специалист хотел воспользоваться паузой в чемпионате Франции и собраться вместе с командой в Испании. Таким образом Тухель рассчитывал сплотить коллектив перед важной игрой с «Боруссией» в Дортмунде.

Футболисты предпочли остаться во Франции, потому что не хотели уезжать от своих семей и проводить время в отеле.