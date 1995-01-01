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    Команды Моуринью проиграли восемь из девяти последних серий пенальти

    «Тоттенхэм» в матче 1/8 финала Кубка Англии уступил «Норвичу» в серии пенальти.

    Для главного тренера лондонской команды Жозе Моуринью это восьмое поражение в девяти последних сериях 11-метровых.

    Португалец пять раз проигрывал по пенальти во главе «Челси», по разу – у руля «Тоттенхэма», «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

    Исключением стал только «Интер», который Моуринью возглавлял с 2008 по 2010 год.

    Моуринью – о вылете «Тоттенхэма» из Кубка Англии: «Я справлюсь с этим негативом, но очень обидно за игроков»

    Источник: Gracenote Live

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