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    Моуринью – о вылете «Тоттенхэма» из Кубка Англии: «Я справлюсь с этим негативом, но очень обидно за игроков»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался после вылета своей команды из Кубка Англии.

    • Лондонцы выбыли из турнира на стадии 1/8 финала.
    • В серии пенальти команда проиграла «Норвичу».

    «Думаю, мы не заслуживали поражения, но это футбол. Игра, ожидаемо, получилась тяжелой. Как я и предполагал, у некоторых игроков возникли большие проблемы, они прикладывали невероятные усилия. Уинкс был абсолютно мертвым. Он вышел в стартовом составе в 11-м или 12-м матче подряд. У многих были проблемы.

    К футболистам у меня нет никаких претензий – наоборот, они очень старались. Мне очень грустно из-за парней. Я справлюсь с этим негативом – у меня этого уже столько было... Но мне очень обидно за игроков. Сейчас нужно подумать о том, что будет дальше. Необходимо обсудить с клубом происходящее, затронуть тему состава. Особенно усиление позиции форварда. В обороне у нас есть варианты, но атаковать просто некому», – сказал Моуринью.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 07:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +193

      КАМПОСТЕР1 1 час назад

      Сейчас опять все будут виноваты кроме гениального

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