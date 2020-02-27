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  • Джикия: «Иностранному тренеру тяжело ощутить весь этот спартаковский дух»

Джикия: «Иностранному тренеру тяжело ощутить весь этот спартаковский дух»

27 февраля 2020, 16:52
14

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о работе иностранных тренеров в московском клубе.

— Согласны, что в «Спартаке» отечественным специалистам не в пример сложнее, чем иностранным?

— Сто процентов. Это я уже понял и прочувствовал. Те нюансы, которые имеют значение для российского тренера, иностранец не то, что не замечает, он их не понимает. Российский тренер знает прошлое «Спартака», историю клуба, текущую ситуацию. Он по нескольку раз пропускает все через себя.

А иностранному тренеру тяжело ощутить весь этот спартаковский дух, понять его. Это тяжело. Потребуется время. Поэтому иностранцы ко многому относятся спокойно. У них нет давления в голове, как у отечественного специалиста. У футболистов, кстати, то же самое.

Что касается Карреры, то я открываю результаты его АЕКа, вижу, что его команда выиграла, и мне становится приятно. Приятно, что у него идет, у него получается. Не хочу копаться в грязном белье: один он добивается результата, или кто-то ему помогает, — цитирует Джикию «Российская газета».

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (14)
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серега кашин
1582811947
да нет уже давно никакого духа и пора уже забыть об этом
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mihail200606
1582812815
Джикия знаток прям духа.. Ниче там уже нет.. Выдуманная субстанция.. Так же как и миф про народную команду..
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APchelov
1582813519
Спартаковский дух подразумевал победы. Победы закончились. Дух умер
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Garrincha58
1582814480
Джикии самому то не смешно о каком то духе говорить он что сам спартаковец то мозга костей
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Kollljan
1582816168
Здесь Джикия говорит "дух", а подразумевает вонь.
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De_Frenki
1582824507
духан точнее...)
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САДЫЧОК
1582827858
Лучше бы Джикия МОЛЧАЛ ! Как будто Ананидзе пропитан спартаковским духом ?!
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paracetamol
1582841088
И дух свинарника мне сладок и приятен - сказал Джикия.
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алдан2014
1582842965
Каррера молодец
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алдан2014
1582843258
На ветке попахивает..но не свинарником а ссаными бомжами
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