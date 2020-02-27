Джикия: «Иностранному тренеру тяжело ощутить весь этот спартаковский дух»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о работе иностранных тренеров в московском клубе.

— Согласны, что в «Спартаке» отечественным специалистам не в пример сложнее, чем иностранным?

— Сто процентов. Это я уже понял и прочувствовал. Те нюансы, которые имеют значение для российского тренера, иностранец не то, что не замечает, он их не понимает. Российский тренер знает прошлое «Спартака», историю клуба, текущую ситуацию. Он по нескольку раз пропускает все через себя.

А иностранному тренеру тяжело ощутить весь этот спартаковский дух, понять его. Это тяжело. Потребуется время. Поэтому иностранцы ко многому относятся спокойно. У них нет давления в голове, как у отечественного специалиста. У футболистов, кстати, то же самое.

Что касается Карреры, то я открываю результаты его АЕКа, вижу, что его команда выиграла, и мне становится приятно. Приятно, что у него идет, у него получается. Не хочу копаться в грязном белье: один он добивается результата, или кто-то ему помогает, — цитирует Джикию «Российская газета».