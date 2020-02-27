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    Джикия: «Иностранному тренеру тяжело ощутить весь этот спартаковский дух»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о работе иностранных тренеров в московском клубе.

    — Согласны, что в «Спартаке» отечественным специалистам не в пример сложнее, чем иностранным?

    — Сто процентов. Это я уже понял и прочувствовал. Те нюансы, которые имеют значение для российского тренера, иностранец не то, что не замечает, он их не понимает. Российский тренер знает прошлое «Спартака», историю клуба, текущую ситуацию. Он по нескольку раз пропускает все через себя.

    А иностранному тренеру тяжело ощутить весь этот спартаковский дух, понять его. Это тяжело. Потребуется время. Поэтому иностранцы ко многому относятся спокойно. У них нет давления в голове, как у отечественного специалиста. У футболистов, кстати, то же самое.

    Что касается Карреры, то я открываю результаты его АЕКа, вижу, что его команда выиграла, и мне становится приятно. Приятно, что у него идет, у него получается. Не хочу копаться в грязном белье: один он добивается результата, или кто-то ему помогает, — цитирует Джикию «Российская газета».

    Источник: «Российская газета»

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1773

      Kollljan 10 минут назад

      Здесь Джикия говорит "дух", а подразумевает вонь.

      0
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      Рейтинг: +2640

      TOMSON 24 минуты назад

      Сложно понять, то чего нет...

      1
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      Рейтинг: +92

      Узб@гоеный 29 минут назад

      О каком духе говорит этот грузин?

      0
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      Рейтинг: +10044

      Garrincha58 38 минут назад

      Джикии самому то не смешно о каком то духе говорить он что сам спартаковец то мозга костей

      2
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      Рейтинг: +109

      FROL001 54 минуты назад

      Они свой дух давно испустили!!!!

      5
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      Рейтинг: +3346

      APchelov 54 минуты назад

      Спартаковский дух подразумевал победы. Победы закончились. Дух умер

      0
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      Рейтинг: +1239

      altezzik 1 час назад

      Меньше знаешь - крепче спишь. Может быть, иностранным тренерам легче работать без лишнего давления.

      0
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      Рейтинг: +6925

      mihail200606 1 час назад

      Джикия знаток прям духа.. Ниче там уже нет.. Выдуманная субстанция.. Так же как и миф про народную команду..

      6
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      Рейтинг: +1165

      alarm 1 час назад

      в первые месяцы тедеска перемещался по тарасофке в противогазе, поскольку чрезмерно ощущался дух спартака! с непривычки валит с ног!

      8
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      Рейтинг: +1386

      Литейный4 1 час назад

      Спартаковский дух давно выветрился. Осталось свинячее амбре. Гыгыгы

      10
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