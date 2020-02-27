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  • Гвардиола в 10-й раз обыграл «Реал». Это лучший результат среди тренеров в XXI веке

Гвардиола в 10-й раз обыграл «Реал». Это лучший результат среди тренеров в XXI веке

27 февраля 2020, 10:55
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде одержал волевую победу над «Реалом» со счетом 2:1.

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы в 10-й раз выиграла у мадридцев. Как сообщает Opta, это лучший результат среди тренеров в XXI веке.

Гвардиола опережает по этому показателю Эрнесто Вальверде и Диего Симеоне, в активе которых по девять побед в поединках с «Реалом».

  • Ответная встреча между «Сити» и «Реалом» состоится 17 марта.
  • Гвардиола ранее возглавлял «Барселону» и «Баварию».

Гвардиола стал лидером по числу побед в матчах плей-офф Лиги чемпионов среди тренеров

Гвардиола стал первым тренером, дважды победившим «Реал» в гостях в ЛЧ с разными командами

Источник: Opta
Лига чемпионов Реал Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (1)
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KIENDJIN
1582825757
Лысый драл реал всегда. Аха-ха)
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