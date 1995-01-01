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    Гвардиола в 10-й раз обыграл «Реал». Это лучший результат среди тренеров в XXI веке

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде одержал волевую победу над «Реалом» со счетом 2:1.

    Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы в 10-й раз выиграла у мадридцев. Как сообщает Opta, это лучший результат среди тренеров в XXI веке.

    Гвардиола опережает по этому показателю Эрнесто Вальверде и Диего Симеоне, в активе которых по девять побед в поединках с «Реалом».

    • Ответная встреча между «Сити» и «Реалом» состоится 17 марта.
    • Гвардиола ранее возглавлял «Барселону» и «Баварию».

    Гвардиола стал лидером по числу побед в матчах плей-офф Лиги чемпионов среди тренеров

    Гвардиола стал первым тренером, дважды победившим «Реал» в гостях в ЛЧ с разными командами

    Источник: Opta

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1757

      Борат 1 час назад

      гвардиола никогда не устанет повторять : е5 реал е5 !!!
      гы-гы

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