Гвардиола в 10-й раз обыграл «Реал». Это лучший результат среди тренеров в XXI веке

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде одержал волевую победу над «Реалом» со счетом 2:1.

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы в 10-й раз выиграла у мадридцев. Как сообщает Opta, это лучший результат среди тренеров в XXI веке.

Гвардиола опережает по этому показателю Эрнесто Вальверде и Диего Симеоне, в активе которых по девять побед в поединках с «Реалом».

Ответная встреча между «Сити» и «Реалом» состоится 17 марта.

Гвардиола ранее возглавлял «Барселону» и «Баварию».

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