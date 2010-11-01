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    Гвардиола стал первым тренером, дважды победившим «Реал» в гостях в ЛЧ с разными командами

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде одержал волевую победу над «Реалом» со счетом 2:1.

    Таким образом, Хосеп Гвардиола стал первым тренером, дважды обыгравшим мадридцев на «Сантьяго Бернабеу» в главном еврокубке с разными командами.

    Помимо испанца «Реал» дважды побеждал в гостях Оттмар Хитцфельд, но с одним клубом – «Баварией».

    Гвардиола ранее выигрывал в Мадриде с «Барселоной» в сезоне-2010/11.

    «Манчестер Сити» впервые обыграл испанскую команду в гостевом матче плей-офф еврокубков

    Источник: Opta

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