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  • Гвардиола стал первым тренером, дважды победившим «Реал» в гостях в ЛЧ с разными командами

Гвардиола стал первым тренером, дважды победившим «Реал» в гостях в ЛЧ с разными командами

27 февраля 2020, 08:51
3

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде одержал волевую победу над «Реалом» со счетом 2:1.

Таким образом, Хосеп Гвардиола стал первым тренером, дважды обыгравшим мадридцев на «Сантьяго Бернабеу» в главном еврокубке с разными командами.

Помимо испанца «Реал» дважды побеждал в гостях Оттмар Хитцфельд, но с одним клубом – «Баварией».

Гвардиола ранее выигрывал в Мадриде с «Барселоной» в сезоне-2010/11.

«Манчестер Сити» впервые обыграл испанскую команду в гостевом матче плей-офф еврокубков

Источник: Opta
Лига чемпионов Реал Манчестер Сити Барселона Гвардиола Хосеп
Комментарии (3)
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zatonn
1582787152
А когда Баварией командовал, умудрился трём испанским командам в гостях продуть. Пеп, такой Пеп)))
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Давид59
1582789578
У Ганчаренко есть одна гостевая победа над Реалом. Надо ему с ЦСКА прощаться и бить рекорд Пепа
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ZEVS71
1582791708
Осенью ЦСКА выйдет в ЛЧ, попадет на Реал и будет два тренера побеждавшие на Сантьяго Бернабеу!!!)))
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