Гвардиола стал первым тренером, дважды победившим «Реал» в гостях в ЛЧ с разными командами

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде одержал волевую победу над «Реалом» со счетом 2:1.

Таким образом, Хосеп Гвардиола стал первым тренером, дважды обыгравшим мадридцев на «Сантьяго Бернабеу» в главном еврокубке с разными командами.

Помимо испанца «Реал» дважды побеждал в гостях Оттмар Хитцфельд, но с одним клубом – «Баварией».

Гвардиола ранее выигрывал в Мадриде с «Барселоной» в сезоне-2010/11.

«Манчестер Сити» впервые обыграл испанскую команду в гостевом матче плей-офф еврокубков