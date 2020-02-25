Сын Роналду завел инстаграм и за день собрал более 885 тысяч подписчиков

Девятилетний сын форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду завел страницу в инстаграме. За день мальчик собрал более 885 тысяч подписчиков, опубликовав три записи.
О том, что сын завел аккаунт, сообщил на своей странице сам Роналду, который имеет более 200 миллионов подписчиков.
- Страница Роналду-старшего – самая популярная в инстаграме.
- Роналду-младший занимается в академии «Ювентуса».
- Роналду провел за «Ювентус» в текущем сезоне 29 матчей и забил 25 голов.
Источник: инстаграм minicristianoronaldo2010