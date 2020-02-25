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  • Сын Роналду завел инстаграм и за день собрал более 885 тысяч подписчиков

Сын Роналду завел инстаграм и за день собрал более 885 тысяч подписчиков

25 февраля 2020, 22:33
5

Девятилетний сын форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду завел страницу в инстаграме. За день мальчик собрал более 885 тысяч подписчиков, опубликовав три записи.

О том, что сын завел аккаунт, сообщил на своей странице сам Роналду, который имеет более 200 миллионов подписчиков.

  • Страница Роналду-старшего – самая популярная в инстаграме.
  • Роналду-младший занимается в академии «Ювентуса».
  • Роналду провел за «Ювентус» в текущем сезоне 29 матчей и забил 25 голов.

Источник: инстаграм minicristianoronaldo2010
Италия. Серия А Португалия. Примейра Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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bolel58
1582659812
Не плохой подъём)
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