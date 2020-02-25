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  • Горецка: «За борьбу с ультраправыми вас могут забросать дерьмом в соцсетях»

Горецка: «За борьбу с ультраправыми вас могут забросать дерьмом в соцсетях»

25 февраля 2020, 13:45

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка высказался о борьбе с идеями радикальных националистов.

«И фанаты, и мы, игроки, несем большую ответственность. Фриц Вальтер однажды сказал, что все игроки национальных сборных – министры иностранных дел в шортах. Хорошо сказано. Футболисты должны использовать то внимание, которое им уделяется, чтобы повысить осведомленность людей о подобных проблемах.

Я могу использовать свою аудиторию, чтобы транслировать определенное отношение к проблеме, передавать его молодым футбольным фанатам и вести себя как ролевая модель. Так что я могу внести свой вклад. Я призываю и других игроков-профессионалов сделать то же самое.

В социальных сетях за подобное вас могут забросать дерьмом. Как бороться с этим? Можно очень быстро понять, действительно ли кто-то думает и объективно критикует, или это просто личные оскорбления. Игроки, которые участвуют в акциях против расизма, – они ролевые модели. Например, капитан женской сборной США Меган Рапино очень четко позиционирует себя в политических и социальных вопросах. Я, конечно, говорил много чуши на камеру, но не на эту тему.

Инциденты на почве расизма случаются все чаще, но я, как и Боатенг, думаю, что мы, в Германии, уже делаем успехи в борьбе с расизмом. Например, недавно, когда Лерой Квадво подвергся оскорблениям, фанаты помогли полиции найти нарушителя, а на стадионе приветствовали пострадавшего игрока. Это яркий пример того, как разрешить такую ситуацию.

Важно, чтобы к таким красивым и важным историям привлекали внимание. Это создает чувство общности, и тогда люди понимают, что они не одиноки в борьбе с ультраправыми», – сказал Горецка.

  • Ранее Горецка в твиттере призвал пользователей подписаться на аккаунт концлагеря в Освенциме.
  • В этом сезоне Бундеслиги Горецка сыграл восемь матчей, забил гол и отдал четыре ассиста.

Источник: Goal
Германия. Бундеслига Бавария Горецка Леон
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