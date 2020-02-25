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АПЛ. «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Вест Хэмом»

25 февраля 2020, 00:52
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В матче 27-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома переиграл «Вест Хэм» со счетом 3:2.

В составе хозяев поля забивали Джорджиньо Вейналдум, Мохамед Салах и Садио Мане. У гостей отличались Исса Диоп и Пабло Форнальс.

По итогам тура лидирующий «Ливерпуль» сохранил преимущество над «Манчестер Сити» в 22 очка. «Вест Хэм» остался на 18-м месте с 24 баллами в активе.

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Ливерпуль – Вест Хэм – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Вейналдум, 9; 1:1 – Диоп, 12; 1:2 – Форнальс, 54; 2:2 – Салах, 68; 3:2 – Мане, 81.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Вест Хэм
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