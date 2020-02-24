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Гвардиола: «Реал» – это клуб, которому мы хотим подражать»

24 февраля 2020, 10:57
3

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о противостоянии с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Этот клуб вызывает у меня восхищение. Игроки, которые выступают за «Реал», надевают эту футболку и знают, что они защищают историю. В этом особенность.

«Реал» – это клуб, которому мы хотим подражать. Для нас такие матчи нечто восхитительное, и мы попытаемся показать свой лучший футбол. При этом нельзя забывать, что мы играем против команды, которая побеждала в Лиге чемпионов 13 раз и является королем турнира», – сказал Гвардиола.

  • Первый матч между «Реалом» и «Сити» пройдет в среду на «Сантьяго Бернабеу».
  • Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.
  • Ответная игра запланирована на 17 марта.

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Реал Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (3)
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Boeung777
1582537757
Ой, льстец!
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Plyash
1582538120
Похвалить великий клуб Реал Гвардиола,конечно же,может.Но я никогда не поверю,что бы такого уровня тренер сказал,что хочет подражать какому-то клубу? Тем более Реалу. Полное враньё от источника "Goal.com".
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