Гвардиола: «Реал» – это клуб, которому мы хотим подражать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о противостоянии с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Этот клуб вызывает у меня восхищение. Игроки, которые выступают за «Реал», надевают эту футболку и знают, что они защищают историю. В этом особенность.
«Реал» – это клуб, которому мы хотим подражать. Для нас такие матчи нечто восхитительное, и мы попытаемся показать свой лучший футбол. При этом нельзя забывать, что мы играем против команды, которая побеждала в Лиге чемпионов 13 раз и является королем турнира», – сказал Гвардиола.
- Первый матч между «Реалом» и «Сити» пройдет в среду на «Сантьяго Бернабеу».
- Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.
- Ответная игра запланирована на 17 марта.
Источник: Goal.com