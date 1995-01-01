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    Гвардиола: «Реал» – это клуб, которому мы хотим подражать»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о противостоянии с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Этот клуб вызывает у меня восхищение. Игроки, которые выступают за «Реал», надевают эту футболку и знают, что они защищают историю. В этом особенность.

    «Реал» – это клуб, которому мы хотим подражать. Для нас такие матчи нечто восхитительное, и мы попытаемся показать свой лучший футбол. При этом нельзя забывать, что мы играем против команды, которая побеждала в Лиге чемпионов 13 раз и является королем турнира», – сказал Гвардиола.

    • Первый матч между «Реалом» и «Сити» пройдет в среду на «Сантьяго Бернабеу».
    • Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.
    • Ответная игра запланирована на 17 марта.

    Источник: Goal.com

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