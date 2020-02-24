Гвардиола: «Реал» – это клуб, которому мы хотим подражать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о противостоянии с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Этот клуб вызывает у меня восхищение. Игроки, которые выступают за «Реал», надевают эту футболку и знают, что они защищают историю. В этом особенность.

«Реал» – это клуб, которому мы хотим подражать. Для нас такие матчи нечто восхитительное, и мы попытаемся показать свой лучший футбол. При этом нельзя забывать, что мы играем против команды, которая побеждала в Лиге чемпионов 13 раз и является королем турнира», – сказал Гвардиола.