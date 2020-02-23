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  • «Доказывайте каждый день, что достойны этого звания». Тарасов поздравил мужчин с Днем защитника Отечества

«Доказывайте каждый день, что достойны этого звания». Тарасов поздравил мужчин с Днем защитника Отечества

23 февраля 2020, 18:12
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Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поздравил мужчин с Днем защитника Отечества.

«Поздравляю всех с мужским днем! Парни, главное не забывать доказывать каждый день себе и своим любимым, что мы достойны этого звания, какие бы трудности ни выпадали на пути! А тех, кто причастен по-настоящему к миру во всем мире и защите нашей страны — с Днем защитника Отечества», — написал Тарасов в инстаграме.

  • 32-летний россиянин 21 февраля получил травму.
  • У футболиста диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.
  • Он пропустит до трех месяцев.

Игроки «Рубина» поддержали Тарасова. Они вышли на матч в футболках с надписью «Дима, выздоравливай!»

Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (1)
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Путник 13
1582471023
Если отечество в твоём понимании это Путин с дружками ..то пошел ты нафиг Тарасов.
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