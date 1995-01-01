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    «Доказывайте каждый день, что достойны этого звания». Тарасов поздравил мужчин с Днем защитника Отечества

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поздравил мужчин с Днем защитника Отечества.

    «Поздравляю всех с мужским днем! Парни, главное не забывать доказывать каждый день себе и своим любимым, что мы достойны этого звания, какие бы трудности ни выпадали на пути! А тех, кто причастен по-настоящему к миру во всем мире и защите нашей страны — с Днем защитника Отечества», — написал Тарасов в инстаграме.

    • 32-летний россиянин 21 февраля получил травму.
    • У футболиста диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.
    • Он пропустит до трех месяцев.

    Игроки «Рубина» поддержали Тарасова. Они вышли на матч в футболках с надписью «Дима, выздоравливай!»

    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

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    Сегодня, 18:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +965

      Литейный4 2 часа назад

      Тарасову тоже не потерять статус мужчины. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +3039

      Путник 13 2 часа назад

      Если отечество в твоём понимании это Путин с дружками ..то пошел ты нафиг Тарасов.

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