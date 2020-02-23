«Доказывайте каждый день, что достойны этого звания». Тарасов поздравил мужчин с Днем защитника Отечества

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поздравил мужчин с Днем защитника Отечества.

«Поздравляю всех с мужским днем! Парни, главное не забывать доказывать каждый день себе и своим любимым, что мы достойны этого звания, какие бы трудности ни выпадали на пути! А тех, кто причастен по-настоящему к миру во всем мире и защите нашей страны — с Днем защитника Отечества», — написал Тарасов в инстаграме.

32-летний россиянин 21 февраля получил травму.

У футболиста диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.

Он пропустит до трех месяцев.

Игроки «Рубина» поддержали Тарасова. Они вышли на матч в футболках с надписью «Дима, выздоравливай!»