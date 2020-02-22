Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Зидан: «На следующей неделе у «Реала» на кону будет все в этом сезоне»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после матча 25-го тура Примеры против «Леванте» (0:1). Столичный клуб уступил ему в гостях впервые с 2011 года.

    «Это раздражает, что за неделю мы потеряли пять очков. Но в футболе такое бывает. Опустить головы после таких результатов мы не можем, потому что у нас в сезоне были и очень хорошие периоды. Надо думать о следующей неделе, когда на кону будет все в этом сезоне», – сказал француз.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:23
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4697

      серега кашин 11 минут назад

      посмотрим как будет выгледеть реал в игре с грандами, а с аутсайдерами виден явный недонастрой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +605

      Литейный4 27 минут назад

      Реал будут экзаменировать МС и Барса. Дрогнут коленочки? Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 42 минуты назад

      Барса уделает Реал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6898

      mihail200606 1 час назад

      Ну так и будет видимо..

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98825
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74745
    #5
    insider_retro
    66019
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru