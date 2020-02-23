Зидан: «На следующей неделе у «Реала» на кону будет все в этом сезоне»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после матча 25-го тура Примеры против «Леванте» (0:1). Столичный клуб уступил ему в гостях впервые с 2011 года.
«Это раздражает, что за неделю мы потеряли пять очков. Но в футболе такое бывает. Опустить головы после таких результатов мы не можем, потому что у нас в сезоне были и очень хорошие периоды. Надо думать о следующей неделе, когда на кону будет все в этом сезоне», – сказал француз.
- На следующей неделе «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и с «Барселоной» – в Примере.
- Мадридцы в Примеры идут вторыми, как и «Сити» – в АПЛ.
- В Валенсии травму получил Эден Азар.
Источник: Marca