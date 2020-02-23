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  • Зидан: «На следующей неделе у «Реала» на кону будет все в этом сезоне»

Зидан: «На следующей неделе у «Реала» на кону будет все в этом сезоне»

23 февраля 2020, 09:23
4

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после матча 25-го тура Примеры против «Леванте» (0:1). Столичный клуб уступил ему в гостях впервые с 2011 года.

«Это раздражает, что за неделю мы потеряли пять очков. Но в футболе такое бывает. Опустить головы после таких результатов мы не можем, потому что у нас в сезоне были и очень хорошие периоды. Надо думать о следующей неделе, когда на кону будет все в этом сезоне», – сказал француз.

Источник: Marca
Испания. Примера Лига чемпионов Реал Манчестер Сити Барселона Зидан Зинедин
Комментарии (4)
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mihail200606
1582439846
Ну так и будет видимо..
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серега кашин
1582445891
посмотрим как будет выгледеть реал в игре с грандами, а с аутсайдерами виден явный недонастрой
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Ziklop
1582447272
Реал одну игру точно провалиться.
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Cules2013
1582457565
А, типа чемпионство уже побоку стало?)
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