Зидан: «На следующей неделе у «Реала» на кону будет все в этом сезоне»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после матча 25-го тура Примеры против «Леванте» (0:1). Столичный клуб уступил ему в гостях впервые с 2011 года.

«Это раздражает, что за неделю мы потеряли пять очков. Но в футболе такое бывает. Опустить головы после таких результатов мы не можем, потому что у нас в сезоне были и очень хорошие периоды. Надо думать о следующей неделе, когда на кону будет все в этом сезоне», – сказал француз.