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    Эден Азар получил травму в преддверии игры с «Манчестер Сити»

    Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар не доиграл матч 25-го тура Примеры против «Леванте» (0:1). На 67-й минуте бельгийца заменили на Винисиуса Жуниора из-за травмы ноги.

    О степени серьезности и сроках восстановления Азара станет известно позднее. На следующей неделе «Реал» проведет матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

    • Часть нынешнего сезона Азар уже пропустил из-за травм.
    • В сезоне Примеры игрок провел десять матчей.
    • Азара купили летом у «Челси».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:13
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4697

      серега кашин 9 минут назад

      переход в реал стал для азара большой ошибкой

      1
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      Рейтинг: +605

      Литейный4 25 минут назад

      На буй он уехал из АПЛ. Там был звездой, а стал пуговкой от парток. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +244

      Proker 26 минут назад

      Эх Азарчик,что тебе не хватало в Челси,ты только со здоровьем жертвуешь,а титулы ещё не у реала гарантирован.

      3
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      Рейтинг: +17

      Just think 43 минуты назад

      Уайлдер проиграл.

      0
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      Рейтинг: +59

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 1 час назад

      Азар вообще в Реале стал деревяшкой, постоянно ломающейся.

      5
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      Рейтинг: +10016

      Garrincha58 2 часа назад

      всё сдулся Азар играл бы в Челси такого бы не было

      3
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      Рейтинг: +123

      Все_тот_же_Юве 2 часа назад

      Провалил сезон эденчик. Не повезло с траамами да и вообще не вкатился в команду.

      2
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      Рейтинг: +241

      моэм 2 часа назад

      Жаль Азара...сначала долго переходил , переходил , наконец перешёл...но по всему видно пришёл не туда , если ничего не клеится....по мне так лучше бы он не сопли жевал , а перешёл сразу как только захотел , поиграл бы с КриРо взял бы ЛЧ....а при таких делах он может пролететь как сотня рашпилей и мимо ЧЕ.

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