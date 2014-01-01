Эден Азар получил травму в преддверии игры с «Манчестер Сити»

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар не доиграл матч 25-го тура Примеры против «Леванте» (0:1). На 67-й минуте бельгийца заменили на Винисиуса Жуниора из-за травмы ноги.

О степени серьезности и сроках восстановления Азара станет известно позднее. На следующей неделе «Реал» проведет матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».