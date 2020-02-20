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    Игроки ЦСКА побывали на пикнике и сыграли в пейнтбол в Испании

    В четверг в окрестностях испанского Кампоамора игроки ЦСКА посетили командное мероприятие.

    Сначала футболистов ожидал пикник на свежем воздухе, после чего все желающие могли поиграть в пейнтбол.

    «Уже больше месяца мы находимся в условиях, когда видим только поле, матчи, тренировки, столовую, и нам нужно было развеяться. Один командный ужин уже был, сегодня прошло еще одно выездное мероприятие, где мы сначала думали просто перекусить на прекрасном воздухе при хорошей погоде.

    Но ребята завелись, они все азартные, любят играть во что угодно, им только дай повод (улыбается). Поэтому возможностью сыграть в пейнтбол многие воспользовались с удовольствием. Разрядить атмосферу нужно было обязательно, и сегодня все здорово повеселились», – сказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

    • ЦСКА в Испании проводит третий зимний сбор.
    • Ближайший официальный матч команда проведет 29 февраля против «Урала».

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1112

      alarm 57 минут назад

      из тарасофки есть новости?

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