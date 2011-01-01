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    Радимов: «Кокорин вел себя в «Зените-2» как герой «Операции «Ы». Он не из тех, кто будет задирать нос»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о поведение в команде форварда Александра Кокорина. Сейчас игрок находится в аренде в «Сочи».

    «Кокорин у меня как герой в фильме «Операция Ы» себя вeл. «Песчаный карьер». — «Я!» Ребята приходят, понимая, что к чему. И они-то как раз точно знают, что тренерский состав тоже когда-то играл в футбол. Кокорин, может быть, даже это видел.

    Александр называл меня по имени и отчеству. У нас так принято. Но, опять же, когда к нам спускается из основы условный Кокорин, мне работать легче. Он прошел большую школу, умеет играть в футбол.

    Ребята смотрели на него снизу вверх? Естественно. И это не вредит. Потому что Андрей Аршавин и Кокорин не из той когорты людей, кто будет задирать нос», – сказал Радимов «Матч ТВ».

    • Кокорин не играл в официальных матчах с осени 2018 года.
    • «Сочи» в РПЛ идет последним.
    • 1 марта сочинцы сыграют в 20-м туре против «Арсенала».

    Источник: «Матч ТВ»

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