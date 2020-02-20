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  • Радимов: «Кокорин вел себя в «Зените-2» как герой «Операции «Ы». Он не из тех, кто будет задирать нос»

Радимов: «Кокорин вел себя в «Зените-2» как герой «Операции «Ы». Он не из тех, кто будет задирать нос»

20 февраля 2020, 19:38
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о поведение в команде форварда Александра Кокорина. Сейчас игрок находится в аренде в «Сочи».

«Кокорин у меня как герой в фильме «Операция Ы» себя вeл. «Песчаный карьер». — «Я!» Ребята приходят, понимая, что к чему. И они-то как раз точно знают, что тренерский состав тоже когда-то играл в футбол. Кокорин, может быть, даже это видел.

Александр называл меня по имени и отчеству. У нас так принято. Но, опять же, когда к нам спускается из основы условный Кокорин, мне работать легче. Он прошел большую школу, умеет играть в футбол.

Ребята смотрели на него снизу вверх? Естественно. И это не вредит. Потому что Андрей Аршавин и Кокорин не из той когорты людей, кто будет задирать нос», – сказал Радимов «Матч ТВ».

  • Кокорин не играл в официальных матчах с осени 2018 года.
  • «Сочи» в РПЛ идет последним.
  • 1 марта сочинцы сыграют в 20-м туре против «Арсенала».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Запад Зенит Зенит-2 Сочи Кокорин Александр Радимов Владислав
Комментарии (4)
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portero
1582229884
воспитывал молодежь?... однако авторитетный парень со всех сторон.
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3a zenit
1582232005
где Зенит 2 тренер песчаных карьеров???Поставьте Кержакова,ничего против Радимова не имею,но...
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sochi-2013
1582258842
Вывод. Чтобы кокорины начали впахивать, их нужно хорошенько выпороть! Чтобы, "как герой в фильме «Операция Ы» ", маму вспоминал, когда задницу розгами обрабатывают.
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