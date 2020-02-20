Радимов: «Кокорин вел себя в «Зените-2» как герой «Операции «Ы». Он не из тех, кто будет задирать нос»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о поведение в команде форварда Александра Кокорина. Сейчас игрок находится в аренде в «Сочи».

«Кокорин у меня как герой в фильме «Операция Ы» себя вeл. «Песчаный карьер». — «Я!» Ребята приходят, понимая, что к чему. И они-то как раз точно знают, что тренерский состав тоже когда-то играл в футбол. Кокорин, может быть, даже это видел.

Александр называл меня по имени и отчеству. У нас так принято. Но, опять же, когда к нам спускается из основы условный Кокорин, мне работать легче. Он прошел большую школу, умеет играть в футбол.

Ребята смотрели на него снизу вверх? Естественно. И это не вредит. Потому что Андрей Аршавин и Кокорин не из той когорты людей, кто будет задирать нос», – сказал Радимов «Матч ТВ».