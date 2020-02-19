«Ман Сити» может принять участие в следующей Лиге чемпионов, если отстранение от еврокубков отложат на время апелляции

«Манчестер Сити» готовит апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение УЕФА отстранить клуб от еврокубков на два сезона за нарушение финансового фэйр-плей. Обжалование займет несколько месяцев.

Как пишет Reuters, у «Сити» есть шанс принять участие в следующей Лиге чемпионов, если действие запрета отложат на время рассмотрения апелляции. В такой ситуации отрицательное для англичан решение суда перенесет отстранение на последующий сезон.