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  • «Ман Сити» может принять участие в следующей Лиге чемпионов, если отстранение от еврокубков отложат на время апелляции

«Ман Сити» может принять участие в следующей Лиге чемпионов, если отстранение от еврокубков отложат на время апелляции

19 февраля 2020, 20:44
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«Манчестер Сити» готовит апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение УЕФА отстранить клуб от еврокубков на два сезона за нарушение финансового фэйр-плей. Обжалование займет несколько месяцев.

Как пишет Reuters, у «Сити» есть шанс принять участие в следующей Лиге чемпионов, если действие запрета отложат на время рассмотрения апелляции. В такой ситуации отрицательное для англичан решение суда перенесет отстранение на последующий сезон.

Источник: Reuters
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Сити
Комментарии (1)
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Cules2013
1582137421
ахахх, пару дней назад об этом писал. в общем-то ожидаемо.
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