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    «Ман Сити» может принять участие в следующей Лиге чемпионов, если отстранение от еврокубков отложат на время апелляции

    «Манчестер Сити» готовит апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение УЕФА отстранить клуб от еврокубков на два сезона за нарушение финансового фэйр-плей. Обжалование займет несколько месяцев.

    Как пишет Reuters, у «Сити» есть шанс принять участие в следующей Лиге чемпионов, если действие запрета отложат на время рассмотрения апелляции. В такой ситуации отрицательное для англичан решение суда перенесет отстранение на последующий сезон.

    Источник: Reuters

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