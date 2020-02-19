«Ман Сити» может принять участие в следующей Лиге чемпионов, если отстранение от еврокубков отложат на время апелляции

«Манчестер Сити» готовит апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение УЕФА отстранить клуб от еврокубков на два сезона за нарушение финансового фэйр-плей. Обжалование займет несколько месяцев.
Как пишет Reuters, у «Сити» есть шанс принять участие в следующей Лиге чемпионов, если действие запрета отложат на время рассмотрения апелляции. В такой ситуации отрицательное для англичан решение суда перенесет отстранение на последующий сезон.
- В клубе уверены, что имеют неопровержимые доказательства перед судом.
- «Сити» собирается потратить десятки миллионов на юристов.
- Подсчитано, что «Сити» из-за отстранения потеряет порядка 300 миллионов фунтов стерлингов.
Источник: Reuters