Марадона принимал неизвестное вещество во время матча. Помощники закрыли его от камер

Главный тренер «Химнасии и Эсгримы» Диего Марадона во время матча против «Росарио Сентраль» (0:1) употреблял неизвестное вещество, которое ему принесли ассисстенты.

Марадона принимал неизвестное вещество, которое ему передали в зеленом пакете, прямо на тренерской скамейке. Помощники Марадоны закрыли аргентинского специалиста от камер, а затем дали ему воду, чтобы тренер смог запить препарат.

После 20 туров «Химнасия» занимает 22-е место в чемпионате Аргентины.

Марадона: «Я завязал с наркотиками 15 лет назад, сказав себе, что больше не буду употреблять ничего подобного»