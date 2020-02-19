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  • Марадона принимал неизвестное вещество во время матча. Помощники закрыли его от камер

Марадона принимал неизвестное вещество во время матча. Помощники закрыли его от камер

19 февраля 2020, 16:38
4

Главный тренер «Химнасии и Эсгримы» Диего Марадона во время матча против «Росарио Сентраль» (0:1) употреблял неизвестное вещество, которое ему принесли ассисстенты.

Марадона принимал неизвестное вещество, которое ему передали в зеленом пакете, прямо на тренерской скамейке. Помощники Марадоны закрыли аргентинского специалиста от камер, а затем дали ему воду, чтобы тренер смог запить препарат.

  • После 20 туров «Химнасия» занимает 22-е место в чемпионате Аргентины.

Марадона: «Я завязал с наркотиками 15 лет назад, сказав себе, что больше не буду употреблять ничего подобного»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Dr Tangalanga
Аргентина Марадона Диего
Комментарии (4)
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Mister_Tomsk
1582120786
Пахнет кокосиком)
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серега кашин
1582120941
ширнулся без палева наркоша гребанный
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Дима Цэ
1582121343
МДМА))))
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koli4ka
1582132953
да кто не знает,что в зеленом пакете может быть только зеленое г...авно,которое требует обязательного атрибута-запивания.
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