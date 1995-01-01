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    Марадона принимал неизвестное вещество во время матча. Помощники закрыли его от камер

    Главный тренер «Химнасии и Эсгримы» Диего Марадона во время матча против «Росарио Сентраль» (0:1) употреблял неизвестное вещество, которое ему принесли ассисстенты.

    Марадона принимал неизвестное вещество, которое ему передали в зеленом пакете, прямо на тренерской скамейке. Помощники Марадоны закрыли аргентинского специалиста от камер, а затем дали ему воду, чтобы тренер смог запить препарат.

    • После 20 туров «Химнасия» занимает 22-е место в чемпионате Аргентины.

    Марадона: «Я завязал с наркотиками 15 лет назад, сказав себе, что больше не буду употреблять ничего подобного»

    Источник: твиттер Dr Tangalanga

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