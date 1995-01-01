Холанд – первый игрок в истории ЛЧ, забивший за две команды в одном сезоне

Правда - а как это его заявили за Боруссию, если он уже был заявлен в ЛЧ за Зальцбург?
«Боруссия» обыграла «ПСЖ» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Дубль в составе дортмундцев оформил нападающий Эрлинг Холанд.
Норвежец стал первым игроком, забившим в одном сезоне ЛЧ за две команды. Он перешел в «Боруссию» зимой из «Зальцбурга», за который забил восемь голов на групповом этапе турнира.
- «Боруссия» заплатила за Холанда 20 миллионов евро.
- Нападающий забил 11 голов в семи матчах за команду.
Холанд: «Мне нужно играть лучше и много работать, чтобы прогрессировать»