Холанд – первый игрок в истории ЛЧ, забивший за две команды в одном сезоне

«Боруссия» обыграла «ПСЖ» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Дубль в составе дортмундцев оформил нападающий Эрлинг Холанд.

Норвежец стал первым игроком, забившим в одном сезоне ЛЧ за две команды. Он перешел в «Боруссию» зимой из «Зальцбурга», за который забил восемь голов на групповом этапе турнира.

«Боруссия» заплатила за Холанда 20 миллионов евро.

Нападающий забил 11 голов в семи матчах за команду.

Холанд: «Мне нужно играть лучше и много работать, чтобы прогрессировать»