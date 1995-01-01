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    Холанд – первый игрок в истории ЛЧ, забивший за две команды в одном сезоне

    «Боруссия» обыграла «ПСЖ» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Дубль в составе дортмундцев оформил нападающий Эрлинг Холанд.

    Норвежец стал первым игроком, забившим в одном сезоне ЛЧ за две команды. Он перешел в «Боруссию» зимой из «Зальцбурга», за который забил восемь голов на групповом этапе турнира.

    • «Боруссия» заплатила за Холанда 20 миллионов евро.
    • Нападающий забил 11 голов в семи матчах за команду.

    Холанд: «Мне нужно играть лучше и много работать, чтобы прогрессировать»

    Источник: Gracenote

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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +164

      Sterh 16 минут назад

      Правда - а как это его заявили за Боруссию, если он уже был заявлен в ЛЧ за Зальцбург?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +490

      Play 36 минут назад

      А раньше разве можно было дозаявлять в Лигу Чемпионов игроков, заигранных за другой клуб в этом же розыгрыше? Что-то я не припомню.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6856

      mihail200606 41 минуту назад

      Из разряда Самые удачные трансферные сделки... Салах, Холанд...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4664

      серега кашин 57 минут назад

      такой игрок боруссии достался просто за копейки

      0
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