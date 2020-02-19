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  • Холанд – первый игрок в истории ЛЧ, забивший за две команды в одном сезоне

Холанд – первый игрок в истории ЛЧ, забивший за две команды в одном сезоне

19 февраля 2020, 08:29
8

«Боруссия» обыграла «ПСЖ» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Дубль в составе дортмундцев оформил нападающий Эрлинг Холанд.

Норвежец стал первым игроком, забившим в одном сезоне ЛЧ за две команды. Он перешел в «Боруссию» зимой из «Зальцбурга», за который забил восемь голов на групповом этапе турнира.

  • «Боруссия» заплатила за Холанда 20 миллионов евро.
  • Нападающий забил 11 голов в семи матчах за команду.

Холанд: «Мне нужно играть лучше и много работать, чтобы прогрессировать»

Источник: Gracenote
Лига чемпионов Боруссия Д Холанд Эрлинг
Комментарии (8)
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серега кашин
1582091611
такой игрок боруссии достался просто за копейки
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mihail200606
1582092582
Из разряда Самые удачные трансферные сделки... Салах, Холанд...
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1582092926
А раньше разве можно было дозаявлять в Лигу Чемпионов игроков, заигранных за другой клуб в этом же розыгрыше? Что-то я не припомню.
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Sterh
1582094072
Правда - а как это его заявили за Боруссию, если он уже был заявлен в ЛЧ за Зальцбург?
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алдан2014
1582119648
Парнишка в 19 лет рвет рекорды,толи ещё будет,дай Бог без серьезных травм
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Fin035
1582130408
Однако зверюга этот норвежский викинг!)
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