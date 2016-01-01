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    Сулейманов: «Галицкий подошел ко мне и сказал: «Не переживай, все будет нормально»

    Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о первом общении с президентом клуба Сергеем Галицким, а также рассказал, кто из одноклубников больше остальных повлиял на него.

    – Говорят, Галицкий знает в академии едва ли не всех детей по имени. С вами тоже общался до того, как вы попали в главную команду?

    – Да, в 2016 году впервые поговорил с ним один на один. Я тогда получил травму в матче за молодежку. Я шел по академии после рентгена, а он гулял рядом, подошел ко мне и сказал: «Врачи сделают все необходимое, не переживай, все будет нормально». Подбодрило, эмоционально стал сильнее.

    – Вы какое-то время подавали мячи. Среди ребят в академии была борьба за такую возможность?

    – Когда команда нашего года подавала, я всегда просился. Хотелось посмотреть матч еще ближе. Смотришь, как футболисты кричат друг другу, больше вживаешься в игру. Бывало, что мест не было для желающих подавать мячи.

    – Вы писали в инстаграме, что вас многому научил Перейра. Чему?

    – Оставаться простым. Он мог себе позволить все, но ездил на обычной машине Hyundai Solaris и оставался семейным человеком, ни в каких историях не был замечен. Плюс он много подсказывал.

    – Например?

    – Куда мне бежать, если у него мяч. У Перейры такой пас, что делал передачу куда угодно. Просто беги и получишь мяч.

    – До сих пор с ним на связи?

    – Да. Только недавно переписывались. Говорит, что сейчас с семьей в Орландо, у них тяжелые сборы и скоро сезон. У него в команде Нани, который играл в «МЮ».

    Источник: «Чемпионат»

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