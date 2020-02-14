Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Васильев: «70-80 миллионов – адекватные деньги за Головина»

14 февраля 2020, 11:48
12

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев оценил перспективы полузащитника монегасков Александра Головина.

«Второй сезон однозначно складывается для Саши гораздо лучше, чем первый. Но в команде определенные трудности: смена тренера, изменение игровой схемы. Это всегда сказывается на игроках. Особенно созидающих. При этом скажу, что уверен: мы еще не увидели Головина на его топ-уровне. Лучшее у него впереди.

Сколько «Монако» при удачном стечении обстоятельств сможет заработать на перепродаже Головина? Его агент говорил о цифрах 70–80 млн евро. Думаю, это вполне адекватные деньги за Головина, если он продолжит прогрессировать», – заявил Васильев.

  • Головин был приобретен у ЦСКА за 30 миллионов евро.
  • В этом сезоне российский футболист сыграл в 22 матчах, забил три гола и сделал три голевые передачи.

Источник: «Известия»
Монако Головин Александр
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СвинкаСправедливости
1581670617
Только если рублей.
Ответить
Derzkiy1
1581670922
По рынку это адекватная цена Головина , если бы Монако повыше в табличке был , то уверен дороже могли бы продать
Ответить
Ден 781
1581674913
Епт
Ответить
sir_Alex
1581675301
70–80 млн. руб. – вполне адекватная сумма!
Ответить
vladimir-7
1581681583
Если Монако продаст А.Головина за эту сумму, то нашим продавцам игроков, это будет хороший урок, как и когда нужно продавать игрока.
Ответить
Павел Буре
1581685575
Это цена за 3-х Головиных.
Ответить
серега кашин
1581687442
васильев толи с пьяну толи по укурке такое сказал, какие 70-80 он в своем уме, ну если только в рублях
Ответить
la verdad
1581697198
Он весь «Монако» имел в виду?))))
Ответить
Hektor 84
1581801746
Ну если только рублей
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+