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    Васильев: «70-80 миллионов – адекватные деньги за Головина»

    Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев оценил перспективы полузащитника монегасков Александра Головина.

    «Второй сезон однозначно складывается для Саши гораздо лучше, чем первый. Но в команде определенные трудности: смена тренера, изменение игровой схемы. Это всегда сказывается на игроках. Особенно созидающих. При этом скажу, что уверен: мы еще не увидели Головина на его топ-уровне. Лучшее у него впереди.

    Сколько «Монако» при удачном стечении обстоятельств сможет заработать на перепродаже Головина? Его агент говорил о цифрах 70–80 млн евро. Думаю, это вполне адекватные деньги за Головина, если он продолжит прогрессировать», – заявил Васильев.

    • Головин был приобретен у ЦСКА за 30 миллионов евро.
    • В этом сезоне российский футболист сыграл в 22 матчах, забил три гола и сделал три голевые передачи.

    Источник: «Известия»

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