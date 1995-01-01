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    «Интер» впервые за 37 лет победил «Милан» в четырех матчах Серии А подряд

    Победа «Интера» над «Миланом» стала в последнем туре Серии А четвертой подряд. Последний раз «нерадзурри» выигрывали в дерби в рамках чемпионата Италии четыре раза подряд в 1983 году.

    «Милан» не может победить в гостевом дерби чемпионата Италии с 2010 года. По ходу последнего матча команда Стефано Пиоли вела в счете в два мяча.

    Источник: Бомбардир.ру

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