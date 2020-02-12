«Интер» впервые за 37 лет победил «Милан» в четырех матчах Серии А подряд

Победа «Интера» над «Миланом» стала в последнем туре Серии А четвертой подряд. Последний раз «нерадзурри» выигрывали в дерби в рамках чемпионата Италии четыре раза подряд в 1983 году.

«Милан» не может победить в гостевом дерби чемпионата Италии с 2010 года. По ходу последнего матча команда Стефано Пиоли вела в счете в два мяча.