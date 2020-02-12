«Интер» впервые за 37 лет победил «Милан» в четырех матчах Серии А подряд

Победа «Интера» над «Миланом» стала в последнем туре Серии А четвертой подряд. Последний раз «нерадзурри» выигрывали в дерби в рамках чемпионата Италии четыре раза подряд в 1983 году.
«Милан» не может победить в гостевом дерби чемпионата Италии с 2010 года. По ходу последнего матча команда Стефано Пиоли вела в счете в два мяча.
- «Интер» по итогам дерби «вручил» фанатам «Оскар».
- Команда Антонио Конте делит первое место в Серии А.
- В 22:45 по Москве «Интер» начнет матч Кубка Италии против «Наполи».
Источник: Бомбардир.ру