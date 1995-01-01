«Интер» по итогам дерби «вручил» болельщикам «Оскар» за лучшие визуальные эффекты

Спустя несколько часов после церемония вручения премий «Оскар» «Интер» в шутку отдал одну из статуэток своим болельщикам. Миланцы отметили перформанс фанатов в дерби (4:2), состоявшемся накануне.

Транспаранты болельщиков «Интера» покрывали целые сектора «Сан-Сиро». Фанатов после игры также отметил защитник команды Эшли Янг.