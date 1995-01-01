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    «Интер» по итогам дерби «вручил» болельщикам «Оскар» за лучшие визуальные эффекты

    Спустя несколько часов после церемония вручения премий «Оскар» «Интер» в шутку отдал одну из статуэток своим болельщикам. Миланцы отметили перформанс фанатов в дерби (4:2), состоявшемся накануне.

    Транспаранты болельщиков «Интера» покрывали целые сектора «Сан-Сиро». Фанатов после игры также отметил защитник команды Эшли Янг.

    • «Интер» возглавил таблицу Серии А.
    • По ходу встречи команда уступала в два мяча.
    • «Милан» не побеждает в гостевых дерби Серии А с 2010 года.

    Источник: твиттер «Интера»

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4638

      GoldPlayFIFARus9 52 секунды назад

      Классно болеют, а пиро в конце 2-го тайма была вообще огонь

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