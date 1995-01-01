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    Гендиректор «Ливерпуля»: «Мы все любим Стиви Джи, но мы не можем вернуть его, чтобы он получил медаль АПЛ»

    Генеральный директор «Ливерпуля» Питер Мур прокомментировал просьбы фанатов о подписании бывшего хавбека клуба, главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда для того, чтобы он получил медаль чемпиона АПЛ.

    «Позвольте мне объяснить, что должно произойти. Вопрос: «Можем ли мы вернуть Стивена Джеррарда в «Ливерпуль», чтобы он получил чемпионскую медаль?» А вопрос, который задам вам я, звучит так: «Какого игрока вы хотите убрать из команды, чтобы это произошло?» Если вы не заметили, то сейчас Джеррард работает в другом клубе.

    Слушайте, мы все любим Стиви Джи, и мы очень гордимся его тренерской карьерой. Я продолжаю видеть это «подпишите с ним пятидневный контракт, чтобы он получил медаль», но так просто не делается. Важна химия в раздевалке.

    Вы можете себе это представить? Вы должны убрать игрока, сказать ему: «Ты не получишь медаль». Это не работает так, что мы раздадим это всем подряд. У нас есть команда, правильно? Кроме того, вы не можете подписать игрока, когда она укомплектована. Все кроме этого действительно возможно», – сказал Мур.

    • Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998-го по 2015 год.
    • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с отрывом в 22 очка от идущего втором «Манчестер Сити».
    • Несколько дней назад фанаты «Ливерпуля» призвали клуб подписать Джеррарда как свободного агента на несколько матчей, чтобы он получил золото АПЛ.

    Источник: Soccer Laduma

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