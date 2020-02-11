Гендиректор «Ливерпуля»: «Мы все любим Стиви Джи, но мы не можем вернуть его, чтобы он получил медаль АПЛ»

Генеральный директор «Ливерпуля» Питер Мур прокомментировал просьбы фанатов о подписании бывшего хавбека клуба, главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда для того, чтобы он получил медаль чемпиона АПЛ.

«Позвольте мне объяснить, что должно произойти. Вопрос: «Можем ли мы вернуть Стивена Джеррарда в «Ливерпуль», чтобы он получил чемпионскую медаль?» А вопрос, который задам вам я, звучит так: «Какого игрока вы хотите убрать из команды, чтобы это произошло?» Если вы не заметили, то сейчас Джеррард работает в другом клубе.

Слушайте, мы все любим Стиви Джи, и мы очень гордимся его тренерской карьерой. Я продолжаю видеть это «подпишите с ним пятидневный контракт, чтобы он получил медаль», но так просто не делается. Важна химия в раздевалке.

Вы можете себе это представить? Вы должны убрать игрока, сказать ему: «Ты не получишь медаль». Это не работает так, что мы раздадим это всем подряд. У нас есть команда, правильно? Кроме того, вы не можете подписать игрока, когда она укомплектована. Все кроме этого действительно возможно», – сказал Мур.