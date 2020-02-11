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  • Гендиректор «Ливерпуля»: «Мы все любим Стиви Джи, но мы не можем вернуть его, чтобы он получил медаль АПЛ»

Гендиректор «Ливерпуля»: «Мы все любим Стиви Джи, но мы не можем вернуть его, чтобы он получил медаль АПЛ»

11 февраля 2020, 15:58
5

Генеральный директор «Ливерпуля» Питер Мур прокомментировал просьбы фанатов о подписании бывшего хавбека клуба, главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда для того, чтобы он получил медаль чемпиона АПЛ.

«Позвольте мне объяснить, что должно произойти. Вопрос: «Можем ли мы вернуть Стивена Джеррарда в «Ливерпуль», чтобы он получил чемпионскую медаль?» А вопрос, который задам вам я, звучит так: «Какого игрока вы хотите убрать из команды, чтобы это произошло?» Если вы не заметили, то сейчас Джеррард работает в другом клубе.

Слушайте, мы все любим Стиви Джи, и мы очень гордимся его тренерской карьерой. Я продолжаю видеть это «подпишите с ним пятидневный контракт, чтобы он получил медаль», но так просто не делается. Важна химия в раздевалке.

Вы можете себе это представить? Вы должны убрать игрока, сказать ему: «Ты не получишь медаль». Это не работает так, что мы раздадим это всем подряд. У нас есть команда, правильно? Кроме того, вы не можете подписать игрока, когда она укомплектована. Все кроме этого действительно возможно», – сказал Мур.

  • Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998-го по 2015 год.
  • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с отрывом в 22 очка от идущего втором «Манчестер Сити».
  • Несколько дней назад фанаты «Ливерпуля» призвали клуб подписать Джеррарда как свободного агента на несколько матчей, чтобы он получил золото АПЛ.

Источник: Soccer Laduma
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Рейнджерс Джеррард Стивен
Комментарии (5)
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mihail200606
1581431967
Жаль, что не станет чемпионом наконец то.. Но что поделать.. Можно сувенирную медаль сделать для него, в честь первой победы в апл.. Все таки 17 лет в команде это срок)
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DeStar
1581434370
чисто по логике могли подписать зимой, но давайте спустимся с небес на землю, нужно ли это Стиви джи? мол иди сюда, дорогой, 17 лет играл, не выиграл, на тебе подарочку золотую медаль, к которой ты отношения не имеешь, но мы над тобой сжалимся и дадим. Обожаю стиви джи, но это бред, и не факт что ему бы это понравилось самому
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dolf666
1581435528
Я бы понял это как троллинг фанов МЮ) но если это реально предлагают фаны Ливерпуля, то это как минимум унижение своей легенды
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Mityai90
1581435998
Генеральный директор «Ливерпуля» Робин ван Перси ….
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эксперт аналитик
1581438761
Он заслужил больше чем кто либо за эти 17 лет, но его время как игрока прошло
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