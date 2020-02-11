Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тотти объявил о создании двух футбольных консалтинговых агентств

Тотти объявил о создании двух футбольных консалтинговых агентств

11 февраля 2020, 00:23

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти создал два футбольных консалтинговых агентства, об этом он сообщил в твиттере.

«Начинаю новое приключение. Я с гордостью сообщаю, что основал в Риме две консалтинговые компании для клубов и футболистов: CT10 и IT Scouting», – написал 43-летний итальянец.

  • Тотти завершил карьеру в 2017 году.
  • Он на протяжении 25 лет выступал за «Рому».
  • В его активе шесть выигранных трофеев с клубом и сборной.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Франческо Тотти
Италия Тотти Франческо
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+