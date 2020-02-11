Тотти объявил о создании двух футбольных консалтинговых агентств

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти создал два футбольных консалтинговых агентства, об этом он сообщил в твиттере.

«Начинаю новое приключение. Я с гордостью сообщаю, что основал в Риме две консалтинговые компании для клубов и футболистов: CT10 и IT Scouting», – написал 43-летний итальянец.

Тотти завершил карьеру в 2017 году.

Он на протяжении 25 лет выступал за «Рому».

В его активе шесть выигранных трофеев с клубом и сборной.