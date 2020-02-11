Тотти объявил о создании двух футбольных консалтинговых агентств

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти создал два футбольных консалтинговых агентства, об этом он сообщил в твиттере.
«Начинаю новое приключение. Я с гордостью сообщаю, что основал в Риме две консалтинговые компании для клубов и футболистов: CT10 и IT Scouting», – написал 43-летний итальянец.
- Тотти завершил карьеру в 2017 году.
- Он на протяжении 25 лет выступал за «Рому».
- В его активе шесть выигранных трофеев с клубом и сборной.
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Источник: Твиттер Франческо Тотти