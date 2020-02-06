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  • Гвардиола: «Барселоне» будет нужно время, чтобы привыкнуть к уходу Месси. Это неизбежно»

Гвардиола: «Барселоне» будет нужно время, чтобы привыкнуть к уходу Месси. Это неизбежно»

6 февраля 2020, 15:23
4

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возможный уход форварда «Барселоны» Лионеля Месси из клуба.

– Если Месси уйдет из «Барсы», то это повлияет на команду так же, как на «Реал» повлиял уход Криштиану Роналду?

– Это неминуемо. Такие парни забивают 40 или 50 голов за сезон. Такие игроки очень важны. Когда Месси уйдет из «Барселоны», им нужно будет время, чтобы привыкнуть. Это неизбежно, – сказал Гвардиола.

  • Рыночная стоимость Месси – 140 миллионов евро.
  • Нападающий имеет право покинуть «Барсу» по окончании любого из сезонов.
  • В текущем сезоне он забил 19 голов и сделал 12 ассистов в 24 матчах.

ESPN: «Манчестер Сити» готов заключить контракт с Месси в случае его ухода из «Барселоны»

Источник: Manchester Evening News
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Манчестер Сити Месси Лионель Гвардиола Хосеп
Комментарии (4)
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giluxa1963
1580993537
Вот если уйдет тогда и увидим на что способен золотой п исюн
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Dizayner
1581052344
блин все так заговорили, словно это уже решенный вопрос. причем тут роналду, у него с реалом была немного другая ситуация, да играл 9 лет, это много для футболиста, но месси все же воспитывался в клубе и ему не так то просто будет уйти из-за мало мальского конфликта с абидалем. хотя чем черт не шутит, в современном футболе все может быть
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serppion
1581121743
И Гвардиола кончится. Это неизбежно. Привыкнем. Зачем говорить банальности?
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