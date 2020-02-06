Гвардиола: «Барселоне» будет нужно время, чтобы привыкнуть к уходу Месси. Это неизбежно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возможный уход форварда «Барселоны» Лионеля Месси из клуба.

– Если Месси уйдет из «Барсы», то это повлияет на команду так же, как на «Реал» повлиял уход Криштиану Роналду?

– Это неминуемо. Такие парни забивают 40 или 50 голов за сезон. Такие игроки очень важны. Когда Месси уйдет из «Барселоны», им нужно будет время, чтобы привыкнуть. Это неизбежно, – сказал Гвардиола.

Рыночная стоимость Месси – 140 миллионов евро.

Нападающий имеет право покинуть «Барсу» по окончании любого из сезонов.

В текущем сезоне он забил 19 голов и сделал 12 ассистов в 24 матчах.

ESPN: «Манчестер Сити» готов заключить контракт с Месси в случае его ухода из «Барселоны»