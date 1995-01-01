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    Гвардиола: «Барселоне» будет нужно время, чтобы привыкнуть к уходу Месси. Это неизбежно»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возможный уход форварда «Барселоны» Лионеля Месси из клуба.

    – Если Месси уйдет из «Барсы», то это повлияет на команду так же, как на «Реал» повлиял уход Криштиану Роналду?

    – Это неминуемо. Такие парни забивают 40 или 50 голов за сезон. Такие игроки очень важны. Когда Месси уйдет из «Барселоны», им нужно будет время, чтобы привыкнуть. Это неизбежно, – сказал Гвардиола.

    • Рыночная стоимость Месси – 140 миллионов евро.
    • Нападающий имеет право покинуть «Барсу» по окончании любого из сезонов.
    • В текущем сезоне он забил 19 голов и сделал 12 ассистов в 24 матчах.

    ESPN: «Манчестер Сити» готов заключить контракт с Месси в случае его ухода из «Барселоны»

    Источник: Manchester Evening News

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    Сегодня, 15:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1713

      giluxa1963 56 минут назад

      Вот если уйдет тогда и увидим на что способен золотой п исюн

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