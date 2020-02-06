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  • Гвардиола: «Немного скучаю по Класико. Каждый год это был матч века»

Гвардиола: «Немного скучаю по Класико. Каждый год это был матч века»

6 февраля 2020, 12:58
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что скучает по матчам «Реала» и «Барселоны».

«Я немного скучаю по Класико. Каждый год это был матч века, в Англии же все иначе. В медийном плане это несравнимые вещи. То, что происходит в Испании или Италии, происходит только там. Ощущение, что все вокруг замирает. Это большое культурное событие», – сказал Гвардиола в интервью, опубликованном на YouTube-канале DjMaRiiO.

  • Гвардиола возглавлял «Барсу» с 2008 по 2012 год.
  • Под его руководством каталонцы выиграли три чемпионата Испании, два Кубка страны и два трофея Лиги чемпионов.

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Манчестер Сити Реал Гвардиола Хосеп
Комментарии (2)
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mihail200606
1580984173
Возвращайся.. А то че то там ума дать не могут..
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Cules2013
1581011288
Сейчас Классико обмельчало. У Барсы остался только Месси, у Реала - разве что Рамос. Тема была в противостоянии Моуриньо-Гвардиола и легендарных игроках на поле. Сейчас уже не то. Скучать больше не по чему.
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