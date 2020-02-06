Гвардиола: «Немного скучаю по Класико. Каждый год это был матч века»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что скучает по матчам «Реала» и «Барселоны».
«Я немного скучаю по Класико. Каждый год это был матч века, в Англии же все иначе. В медийном плане это несравнимые вещи. То, что происходит в Испании или Италии, происходит только там. Ощущение, что все вокруг замирает. Это большое культурное событие», – сказал Гвардиола в интервью, опубликованном на YouTube-канале DjMaRiiO.
- Гвардиола возглавлял «Барсу» с 2008 по 2012 год.
- Под его руководством каталонцы выиграли три чемпионата Испании, два Кубка страны и два трофея Лиги чемпионов.
Источник: Goal