Радимов: «Кокорин может стать лучшим бомбардиром весенней стадии РПЛ»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о совместной работе на сборах с форвардом Александром Кокориным. Игрока арендовал «Сочи», но он не желает туда ехать.

«Мы поговорили. С первого дня я сказал так: «Саша, я не буду задавать тебе вопросы, ты взрослый парень, столько прошел за последнее время, что сам разберешься. Советовать? Нет, нет — решение принимать только ему самому. Что касается работы, то к нему нет ни малейших вопросов. Его очень хорошо восприняли пацаны, он здорово работает на тренировках. Ну, а мастерство Кокорина и обсуждать нечего.

Ему, конечно, первые дни было тяжеловато, поскольку он пропустил несколько тренировочных дней, но сейчас он втянулся и трудится наравне со всеми. Как тренер могу признаться, что я очень доволен, что пацаны могут поучиться у такого высококлассного футболиста. Не отказываюсь от своих слов — Кокорин может стать лучшим бомбардиром весенней стадии РПЛ. В любой команде», – сказал Радимов Bobsoccer.