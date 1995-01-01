Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    Радимов: «Кокорин может стать лучшим бомбардиром весенней стадии РПЛ»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о совместной работе на сборах с форвардом Александром Кокориным. Игрока арендовал «Сочи», но он не желает туда ехать.

    «Мы поговорили. С первого дня я сказал так: «Саша, я не буду задавать тебе вопросы, ты взрослый парень, столько прошел за последнее время, что сам разберешься. Советовать? Нет, нет — решение принимать только ему самому. Что касается работы, то к нему нет ни малейших вопросов. Его очень хорошо восприняли пацаны, он здорово работает на тренировках. Ну, а мастерство Кокорина и обсуждать нечего.

    Ему, конечно, первые дни было тяжеловато, поскольку он пропустил несколько тренировочных дней, но сейчас он втянулся и трудится наравне со всеми. Как тренер могу признаться, что я очень доволен, что пацаны могут поучиться у такого высококлассного футболиста. Не отказываюсь от своих слов — Кокорин может стать лучшим бомбардиром весенней стадии РПЛ. В любой команде», – сказал Радимов Bobsoccer.

    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
    • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
    • На Кокорина претендует «Балтика».

    Источник: Bobsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:12
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81450
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75381
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru