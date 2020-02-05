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  • Радимов: «Кокорин может стать лучшим бомбардиром весенней стадии РПЛ»

Радимов: «Кокорин может стать лучшим бомбардиром весенней стадии РПЛ»

5 февраля 2020, 23:12
7

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о совместной работе на сборах с форвардом Александром Кокориным. Игрока арендовал «Сочи», но он не желает туда ехать.

«Мы поговорили. С первого дня я сказал так: «Саша, я не буду задавать тебе вопросы, ты взрослый парень, столько прошел за последнее время, что сам разберешься. Советовать? Нет, нет — решение принимать только ему самому. Что касается работы, то к нему нет ни малейших вопросов. Его очень хорошо восприняли пацаны, он здорово работает на тренировках. Ну, а мастерство Кокорина и обсуждать нечего.

Ему, конечно, первые дни было тяжеловато, поскольку он пропустил несколько тренировочных дней, но сейчас он втянулся и трудится наравне со всеми. Как тренер могу признаться, что я очень доволен, что пацаны могут поучиться у такого высококлассного футболиста. Не отказываюсь от своих слов — Кокорин может стать лучшим бомбардиром весенней стадии РПЛ. В любой команде», – сказал Радимов Bobsoccer.

  • «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
  • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
  • На Кокорина претендует «Балтика».

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Запад Зенит Зенит-2 Сочи Кокорин Александр Радимов Владислав
Комментарии (7)
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Hektor 84
1580937160
Еще один из ума выжил или запой у Буланова! Ну Орлов ладно старый уже. Ну ту дурик куда лезешь? Каким лучшим бомбардиром? Если только в фифе на приставке.
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arok
1580947911
Надо Радимова проверить на запрещённые препараты. Он похоже на чём-то сидит плотно!!!
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Дядя Серёжа
1580951038
Особенно в Балтике
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JTherry
1580971505
Кокорин может стать лучшим бомбардиром весенней стадии РПЛ. В любой команде... ...Буланов решил Семака поддержать)) а каким образом Кока сможет стать "лучшим бомбардиром РПЛ", если играть он будет в ПФЛ? вот где логика у этого, с позволения сказать, "тренеришки"?
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slavа0508
1580977637
Кокорин в лучшие свои годы не становился лучшим бомбардиром,,,одни только надежды,,,,
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Plyash
1580979015
Кока станет лучшим бомбардиром,но только в пьяном бреду самого Радибуланова после кальяна.
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Иван Петров 1986
1580980259
Это тебе Танюшка рассказала, сам-то ты вряд пи догадался.
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