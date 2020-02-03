Это’О: «Самое яркое воспоминание о России – Махачкала. Дагестан жил футболом»

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это’О охарактеризовал Махачкалу времен выступления в России. По мнению камерунца, Дагестан в период управления клубом Сулеймана Керимова жил футболом.

«Моe самое яркое воспоминание о России — это, безусловно, Махачкала. Город в день матча. Порой мы играли даже с не самыми сильными клубами, но ажиотаж вокруг игр был каким-то невероятным. Полные трибуны, люди, которые не смогли попасть на матч, ждали несколько часов около стадиона, чтобы просто увидеть, как мы садимся в автобус. Это что-то невероятное.

Регион жил футболом, и «Анжи» дарил праздник местным жителям почти каждую неделю. Хочу передать всем фанатам привет и пожелать им терпения. Повторюсь, они заслужили сильную команду», – сказал бывший игрок «Известиям».