К сожалению, Дагестану, как и многим другим регионам России, жить больше нечем. Производство разрушено, наука убита, образование ниже плинтуса. Вот и остались тупые телешоу, пропаганда с федерального тв и ещё как-то барахтающийся на поверхности спорт.
Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это’О охарактеризовал Махачкалу времен выступления в России. По мнению камерунца, Дагестан в период управления клубом Сулеймана Керимова жил футболом.
«Моe самое яркое воспоминание о России — это, безусловно, Махачкала. Город в день матча. Порой мы играли даже с не самыми сильными клубами, но ажиотаж вокруг игр был каким-то невероятным. Полные трибуны, люди, которые не смогли попасть на матч, ждали несколько часов около стадиона, чтобы просто увидеть, как мы садимся в автобус. Это что-то невероятное.
Регион жил футболом, и «Анжи» дарил праздник местным жителям почти каждую неделю. Хочу передать всем фанатам привет и пожелать им терпения. Повторюсь, они заслужили сильную команду», – сказал бывший игрок «Известиям».
- Это'О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.
- В составе махачкалинской команды камерунец забил 36 голов в 73 матчах.
- Это'О завершил карьеру в прошлом году.