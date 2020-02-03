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  • Это’О: «Самое яркое воспоминание о России – Махачкала. Дагестан жил футболом»

Это’О: «Самое яркое воспоминание о России – Махачкала. Дагестан жил футболом»

3 февраля 2020, 12:07
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Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это’О охарактеризовал Махачкалу времен выступления в России. По мнению камерунца, Дагестан в период управления клубом Сулеймана Керимова жил футболом.

«Моe самое яркое воспоминание о России — это, безусловно, Махачкала. Город в день матча. Порой мы играли даже с не самыми сильными клубами, но ажиотаж вокруг игр был каким-то невероятным. Полные трибуны, люди, которые не смогли попасть на матч, ждали несколько часов около стадиона, чтобы просто увидеть, как мы садимся в автобус. Это что-то невероятное.

Регион жил футболом, и «Анжи» дарил праздник местным жителям почти каждую неделю. Хочу передать всем фанатам привет и пожелать им терпения. Повторюсь, они заслужили сильную команду», – сказал бывший игрок «Известиям».

  • Это'О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.
  • В составе махачкалинской команды камерунец забил 36 голов в 73 матчах.
  • Это'О завершил карьеру в прошлом году.

Источник: «Известия»
Россия. ПФЛ. Зона Юг Анжи Это'О Самуэль
Комментарии (3)
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Viper for CSKA
1580723090
К сожалению, Дагестану, как и многим другим регионам России, жить больше нечем. Производство разрушено, наука убита, образование ниже плинтуса. Вот и остались тупые телешоу, пропаганда с федерального тв и ещё как-то барахтающийся на поверхности спорт.
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Mr Abdullaev
1580735569
Болельщикам нужно было поддержать клуб в трудный момент, а не пропадать, пустые стадионы.
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