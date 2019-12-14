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    Это’О: «Самое яркое воспоминание о России – Махачкала. Дагестан жил футболом»

    Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это’О охарактеризовал Махачкалу времен выступления в России. По мнению камерунца, Дагестан в период управления клубом Сулеймана Керимова жил футболом.

    «Моe самое яркое воспоминание о России — это, безусловно, Махачкала. Город в день матча. Порой мы играли даже с не самыми сильными клубами, но ажиотаж вокруг игр был каким-то невероятным. Полные трибуны, люди, которые не смогли попасть на матч, ждали несколько часов около стадиона, чтобы просто увидеть, как мы садимся в автобус. Это что-то невероятное.

    Регион жил футболом, и «Анжи» дарил праздник местным жителям почти каждую неделю. Хочу передать всем фанатам привет и пожелать им терпения. Повторюсь, они заслужили сильную команду», – сказал бывший игрок «Известиям».

    • Это'О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.
    • В составе махачкалинской команды камерунец забил 36 голов в 73 матчах.
    • Это'О завершил карьеру в прошлом году.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4270

      Viper for CSKA 1 час назад

      К сожалению, Дагестану, как и многим другим регионам России, жить больше нечем. Производство разрушено, наука убита, образование ниже плинтуса. Вот и остались тупые телешоу, пропаганда с федерального тв и ещё как-то барахтающийся на поверхности спорт.

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      Рейтинг: +1236

      lek! > Viper for CSKA 51 минуту назад


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