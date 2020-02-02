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  • Хендерсон вышел на третье место в списке лучших ассистентов «Ливерпуля» в АПЛ

Хендерсон вышел на третье место в списке лучших ассистентов «Ливерпуля» в АПЛ

2 февраля 2020, 01:05
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«Ливерпуль» дома разгромил «Саутгемптон» (4:0) в матче 25-го тура АПЛ.

Полузащитник мерсисайдцев Джордан Хендерсон отметился в этой игре ассистом на Мохамеда Салаха.

Для Хендерсона эта голевая передача стала 35-й в чемпионате Англии за всю карьеру. По этому показателю он сравнялся с Филиппе Коутиньо и делит с ним третье место в списке лучших ассистентов «Ливерпуля» в АПЛ.

  • Хендерсон – капитан «Ливерпуля».
  • Он перешел в клуб в 2011 году из «Сандерленда».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Squawka
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Хендерсон Джордан
Комментарии (1)
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Cules2013
1580627412
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