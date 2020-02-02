Хендерсон вышел на третье место в списке лучших ассистентов «Ливерпуля» в АПЛ

«Ливерпуль» дома разгромил «Саутгемптон» (4:0) в матче 25-го тура АПЛ.

Полузащитник мерсисайдцев Джордан Хендерсон отметился в этой игре ассистом на Мохамеда Салаха.

Для Хендерсона эта голевая передача стала 35-й в чемпионате Англии за всю карьеру. По этому показателю он сравнялся с Филиппе Коутиньо и делит с ним третье место в списке лучших ассистентов «Ливерпуля» в АПЛ.

Хендерсон – капитан «Ливерпуля».

Он перешел в клуб в 2011 году из «Сандерленда».