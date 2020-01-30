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  • Федун: «По Веллитону в «Спартак» приходили запросы из Донецка и из «Рубина». Про «Ливерпуль» не знаю»

Федун: «По Веллитону в «Спартак» приходили запросы из Донецка и из «Рубина». Про «Ливерпуль» не знаю»

30 января 2020, 13:21
3

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слова нападающего «Аль-Васла» Веллитона о том, что его пытался купить «Ливерпуль».

«Насколько я помню, по Веллитону к нам приходили запросы из Донецка («Шахтера») и из «Рубина». Но, естественно, туда мы его не продали. Про «Ливерпуль» не знаю, тут сказать нечего», – сказал Федун.

  • В составе «Спартака» Веллитон трижды стал серебряным призером чемпионата России и дважды – лучшим бомбардиром турнира.
  • Бразилец играл за «Спартак» с 2007-го по 2014 год.

Веллитон: «Мой трансфер из «Спартака» в «Ливерпуль» сорвался, до сих пор не понимаю, почему. Говорю об этом впервые»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Ливерпуль Шахтер Рубин Веллитон Федун Леонид
Комментарии (3)
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RotBerg
1580388090
Как обычно кто то из двух мясных ставит под сомнения другого)
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все_будет_AUDI
1580390404
Ч м ошный игрок
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