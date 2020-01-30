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    Федун: «По Веллитону в «Спартак» приходили запросы из Донецка и из «Рубина». Про «Ливерпуль» не знаю»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слова нападающего «Аль-Васла» Веллитона о том, что его пытался купить «Ливерпуль».

    «Насколько я помню, по Веллитону к нам приходили запросы из Донецка («Шахтера») и из «Рубина». Но, естественно, туда мы его не продали. Про «Ливерпуль» не знаю, тут сказать нечего», – сказал Федун.

    • В составе «Спартака» Веллитон трижды стал серебряным призером чемпионата России и дважды – лучшим бомбардиром турнира.
    • Бразилец играл за «Спартак» с 2007-го по 2014 год.

    Веллитон: «Мой трансфер из «Спартака» в «Ливерпуль» сорвался, до сих пор не понимаю, почему. Говорю об этом впервые»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3678

      RotBerg 9 минут назад

      Как обычно кто то из двух мясных ставит под сомнения другого)

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