Федун: «По Веллитону в «Спартак» приходили запросы из Донецка и из «Рубина». Про «Ливерпуль» не знаю»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слова нападающего «Аль-Васла» Веллитона о том, что его пытался купить «Ливерпуль».

«Насколько я помню, по Веллитону к нам приходили запросы из Донецка («Шахтера») и из «Рубина». Но, естественно, туда мы его не продали. Про «Ливерпуль» не знаю, тут сказать нечего», – сказал Федун.

В составе «Спартака» Веллитон трижды стал серебряным призером чемпионата России и дважды – лучшим бомбардиром турнира.

Бразилец играл за «Спартак» с 2007-го по 2014 год.

Веллитон: «Мой трансфер из «Спартака» в «Ливерпуль» сорвался, до сих пор не понимаю, почему. Говорю об этом впервые»