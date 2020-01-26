Гвардиола: «Ливерпуль» – феноменальная команда. «Манчестер Сити» остается принять это»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил восхищение «Ливерпулем».

«Ни для кого не откровение, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ. В этом сезоне он стал бы чемпионом и в Испании, и в Италии, и в Германии. Выиграв 22 матча из 23, ваш клуб лидировал бы в любом чемпионате.

Еще недавно «Челси» выигрывал чемпионат, а в следующем сезоне не попадал в Лигу чемпионов, а потом то же самое было с «Лестером» и снова с «Челси». Если говорить о нас, то, когда мы выиграли чемпионат Англии, то мы отстояли титул.

В Испании с тем количеством очков, которое мы набрали, мы бы лишь на пару очков отставали от лидера. «Ливерпуль» – феноменальная команда. Нам остается лишь принять это», – заявил Гвардиола.