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  • Гвардиола: «Ливерпуль» – феноменальная команда. «Манчестер Сити» остается принять это»

Гвардиола: «Ливерпуль» – феноменальная команда. «Манчестер Сити» остается принять это»

26 января 2020, 13:58
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил восхищение «Ливерпулем».

«Ни для кого не откровение, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ. В этом сезоне он стал бы чемпионом и в Испании, и в Италии, и в Германии. Выиграв 22 матча из 23, ваш клуб лидировал бы в любом чемпионате.

Еще недавно «Челси» выигрывал чемпионат, а в следующем сезоне не попадал в Лигу чемпионов, а потом то же самое было с «Лестером» и снова с «Челси». Если говорить о нас, то, когда мы выиграли чемпионат Англии, то мы отстояли титул.

В Испании с тем количеством очков, которое мы набрали, мы бы лишь на пару очков отставали от лидера. «Ливерпуль» – феноменальная команда. Нам остается лишь принять это», – заявил Гвардиола.

  • Отрыв «Ливерпуля» от «Сити» – 16 очков.
  • У команды Юргена Клоппа матч в запасе.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Ливерпуль Гвардиола Хосеп
Комментарии (2)
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Maxi_7
1580043649
Хосеп прав, и хорошо даже, что он не сказал про травмированную оборону своей команды в этом сезоне. Потому как хотел бы я посмотреть на Ливерпуль, в самом начале выпади из состава на весь сезон у них Ван Дейк и Матип, к примеру... смогли бы они выиграть столько матчей, сколько сейчас имеют... очень в этом сомневаюсь... Второй фактор - это по сути, отсутствие реальной конкуренции в этом сезоне - Челси? - молодняк в составе, перестройка, новый тренер, Лестер? - не смешно... МЮ? - помойка сейчас, Тоттенхэм в этом сезоне не тот, что в прошлом, Арсенал.................по сути только МС, да и у тех все сразу пошло все не так... Ни в коем случае не преуменьшаю заслуг и достижений Юргена и его банды, и буду рад если Ливерпуль побьет рекорд Арсенала, потому как считаю эту команду сильнее той, что была в 2003/04, потому как тот Арсенал не выигрывал Лигу Чемпионов, а Ливерпуль выиграл, тот золотой состав не обыгрывал Барсу, а этот смог...
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сасас
1580046770
Не то что денежный мешок
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