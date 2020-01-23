Бэйл обошел Роналдо по голам за «Реал» и вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров клуба

Вингер «Реала» Гарет Бэйл отличился в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Унионистас де Саламанки».

Для валлийца этот гол стал 105-м в составе мадридской команды. По этому показателю он обогнал бразильца Роналдо и поднялся на 14-е место в списке лучших бомбардиров клуба.