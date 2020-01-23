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  • Бэйл обошел Роналдо по голам за «Реал» и вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров клуба

Бэйл обошел Роналдо по голам за «Реал» и вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров клуба

23 января 2020, 21:52
3

Вингер «Реала» Гарет Бэйл отличился в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Унионистас де Саламанки».

Для валлийца этот гол стал 105-м в составе мадридской команды. По этому показателю он обогнал бразильца Роналдо и поднялся на 14-е место в списке лучших бомбардиров клуба.

  • 30-летний Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года.
  • Лучший голеадор в истории мадридцев – Криштиану Роналду (450 мячей).
  • Среди действующих игроков «Реала» лучшим бомбардиром является Карим Бензема (238 голов).

Источник: ESPN
Испания. Примера Реал Бэйл Гарет Роналдо
Комментарии (3)
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sachsen-leipzig
1579808696
При такой политике как в реале , то наверное не скоро будет побит этот рекорд, если вообще побьют!
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svetekanet
1579812922
Что-то мне подсказывает, что рекорд Роналду побьют нескоро...
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КАМПОСТЕР1
1579822963
Единственный у кого есть возможность этот рекорд пробить это паренёк из Парижу
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