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Главные новости дня. «Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи», сам Кокорин – нет

22 января 2020, 23:20
5

«Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи».

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Моуринью уже три месяца ярко работает, а мы о нем не пишем. Сорри, исправляемся

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (5)
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kliker
1579742128
Противная история. Никак эта свора не успокоится, выживая Кокорина из спорта и жизни.
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моэм
1579759320
Семак ставит его на игру капитаном , а от Медведева Кокорин тут же получает пинка под зад … сразу видно "уважение" чинуши к мнению Семака и ничем неприкрытое желание вытереть ноги об Кокорина....если Кокорин ещё чувствует себя ЧЕЛОВЕКОМ он конечно пошлёт козлиный Зенит на три буквы и перейдёт к примеру в Ростов...это не столица , там людей за людей считают.
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Давид59
1579760766
Если Семак в результате конфликта с Медведевым уйдёт, я не удивлюсь. Вспомните Знарка. Вам это ничего не напоминает?
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val-berezko
1579761471
Это полный п---ц,когда мудак - организатор теннисных турниров руководит футболом. Кокорину надо уходить с честью. Сначала ни за что посадил ,а теперь эти совки еще и травят. Возврат крепостного права? УРА СИСТЕМЕ!
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