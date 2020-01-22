Главные новости дня. «Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи», сам Кокорин – нет

«Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи».

«Бавария» арендовала Одриосолу.

Кубок Испании. «Барселона» вырвала победу над «Ибицей» на 94-й минуте, у Гризманна дубль.

«Рубин» представил Солтмурада Бакаева и Дарко Йевтича.

Шомуродов, Норманн и Глебов подписали пятилетние контракты с «Ростовом». Ионов тоже остается.

Отчим Кокорина: «Саша не просто «пока» не собирается в «Сочи», а вообще не едет. Летом поедет туда на отдых.

Краневиттер прилетел в Мексику. Он близок к переходу в «Монтеррей».

Моуринью уже три месяца ярко работает, а мы о нем не пишем. Сорри, исправляемся