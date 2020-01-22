Главные новости дня. «Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи», сам Кокорин – нет

«Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи».
«Бавария» арендовала Одриосолу.
Кубок Испании. «Барселона» вырвала победу над «Ибицей» на 94-й минуте, у Гризманна дубль.
«Рубин» представил Солтмурада Бакаева и Дарко Йевтича.
Шомуродов, Норманн и Глебов подписали пятилетние контракты с «Ростовом». Ионов тоже остается.
Отчим Кокорина: «Саша не просто «пока» не собирается в «Сочи», а вообще не едет. Летом поедет туда на отдых.
Краневиттер прилетел в Мексику. Он близок к переходу в «Монтеррей».
Моуринью уже три месяца ярко работает, а мы о нем не пишем. Сорри, исправляемся
Источник: Бомбардир.ру