«Рубин» представил Солтмурада Бакаева

«Рубин» объявил о трансфере полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева.

20-летний россиянин подписал с клубом из Казани контракт на пять лет. Игрок уже присоединился к команде на сборе в Турции.

«Солтмурад, добро пожаловать в рубиновую семью!» – говорится на сайте «Рубина».

Ранее сообщалось, что «Рубин» заплатит за Бакаева 20 миллионов рублей. «Спартак» сможет выкупить обратно футболиста за 4 миллиона евро.

Бакаев сыграл за «Спартак-2» 55 матчей, забил 9 голов и отдал 7 ассистов.

Продажа младшего Бакаева – провал или умное решение «Спартака»?