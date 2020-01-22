«Рубин» представил Солтмурада Бакаева

«Рубин» объявил о трансфере полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева.
20-летний россиянин подписал с клубом из Казани контракт на пять лет. Игрок уже присоединился к команде на сборе в Турции.
«Солтмурад, добро пожаловать в рубиновую семью!» – говорится на сайте «Рубина».
- Ранее сообщалось, что «Рубин» заплатит за Бакаева 20 миллионов рублей. «Спартак» сможет выкупить обратно футболиста за 4 миллиона евро.
- Бакаев сыграл за «Спартак-2» 55 матчей, забил 9 голов и отдал 7 ассистов.
Продажа младшего Бакаева – провал или умное решение «Спартака»?
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Источник: Официальный сайт «Рубина»