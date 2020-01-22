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«Рубин» представил Солтмурада Бакаева

22 января 2020, 19:49
8

«Рубин» объявил о трансфере полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева.

20-летний россиянин подписал с клубом из Казани контракт на пять лет. Игрок уже присоединился к команде на сборе в Турции.

«Солтмурад, добро пожаловать в рубиновую семью!» – говорится на сайте «Рубина».

  • Ранее сообщалось, что «Рубин» заплатит за Бакаева 20 миллионов рублей. «Спартак» сможет выкупить обратно футболиста за 4 миллиона евро.
  • Бакаев сыграл за «Спартак-2» 55 матчей, забил 9 голов и отдал 7 ассистов.

Продажа младшего Бакаева – провал или умное решение «Спартака»?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Бакаев Солтмурад
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1579712128
Свершилось, Казань ликует... )))
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giluxa1963
1579713258
спартак в ФНЛ
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vova.galeev
1579713904
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/uzevs
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vka1970
1579716440
Удачи Солтмурад. Докажи, что не зря сменил футболку.
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vazovnazar
1579718102
Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://2qu.ru/lentaru
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Диктор
1579748074
Казань стала похожа на команду шакалов которые питаются объедками.Противно если честно.
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