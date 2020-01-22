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  • Гилерме: «Сравнивать меня с Яшиным, Дасаевым, Акинфеевым еще очень рано»

Гилерме: «Сравнивать меня с Яшиным, Дасаевым, Акинфеевым еще очень рано»

22 января 2020, 15:13
17

Голкипер «Локомотива» Гилерме рассказал о впечатлениях от игры за сборную России.

«Играть в составе сборной России – конечно, давление есть, но я очень доволен и счастлив такой возможности. Стараюсь всегда получать удовольствие, тренироваться каждый день, чтобы играть на своем уровне.

Сравнивать меня с Яшиным, Акинфеевым, Дасаевым еще очень рано. Очень большая ответственность. То, что они сделали для футбола в России – не сравнимо ни с чем.

Мы показали очень хороший результат на ЧМ-2018. Все ожидают большего от нас. Но это придает нам уверенности, мы знаем, что вся страна с нами», – рассказал Гилерме.

  • Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.
  • Российское гражданство бразилец получил в ноябре 2015 года.
  • За сборную России он провел 13 матчей и пропустил 10 голов.

Гилерме: «Приняв российское гражданство, я как бы благодарил страну за все, что она сделала для меня»

Источник: «Р-Спорт»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Гилерме
Комментарии (17)
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СМЕРШiРУ
1579697472
Да нет-уже поздно
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Cromathaar
1579697548
Ты-то тут причем?
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mihail200606
1579697583
А кто сравнивал..? И что в этом ряду акинфеев делает?
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vmonomah17
1579700486
Я бы сказал - неуместно!
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Черкизовский Кот
1579705046
Для 34-летнего человека слово "рано" не слишком уместно.
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тётя ASYA
1579708141
А че не сравнивать?! Яшин и Дасай вратари страны ,а ты дырка... Вот и все сравнение
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Plyash
1579709203
Что значит сравнивать "ещё очень рано"? Даже мысли о сравнении Гили с нашими спортсменами,да ещё с такими фамилиями сродни бреду сивой кобылы.Похмелись,Гильерме.
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Владислав Vlad
1579711402
А вот приравнивать к ним тебя никто не собирается. Ну, кроме тебя самого.))
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Fan Loko mik
1579769066
Думаю, что сравнивать гилю с Яшиным не просто рано.........а поздно и очень поздно, я бы даже сказал не нужно этого делать вообще.....
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Из Твери Леха
1581088025
с дырофеем еще можно посравнивать.
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