Гилерме: «Сравнивать меня с Яшиным, Дасаевым, Акинфеевым еще очень рано»

Голкипер «Локомотива» Гилерме рассказал о впечатлениях от игры за сборную России.

«Играть в составе сборной России – конечно, давление есть, но я очень доволен и счастлив такой возможности. Стараюсь всегда получать удовольствие, тренироваться каждый день, чтобы играть на своем уровне.

Сравнивать меня с Яшиным, Акинфеевым, Дасаевым еще очень рано. Очень большая ответственность. То, что они сделали для футбола в России – не сравнимо ни с чем.

Мы показали очень хороший результат на ЧМ-2018. Все ожидают большего от нас. Но это придает нам уверенности, мы знаем, что вся страна с нами», – рассказал Гилерме.

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.

Российское гражданство бразилец получил в ноябре 2015 года.

За сборную России он провел 13 матчей и пропустил 10 голов.

Гилерме: «Приняв российское гражданство, я как бы благодарил страну за все, что она сделала для меня»