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    Гилерме: «Сравнивать меня с Яшиным, Дасаевым, Акинфеевым еще очень рано»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме рассказал о впечатлениях от игры за сборную России.

    «Играть в составе сборной России – конечно, давление есть, но я очень доволен и счастлив такой возможности. Стараюсь всегда получать удовольствие, тренироваться каждый день, чтобы играть на своем уровне.

    Сравнивать меня с Яшиным, Акинфеевым, Дасаевым еще очень рано. Очень большая ответственность. То, что они сделали для футбола в России – не сравнимо ни с чем.

    Мы показали очень хороший результат на ЧМ-2018. Все ожидают большего от нас. Но это придает нам уверенности, мы знаем, что вся страна с нами», – рассказал Гилерме.

    • Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.
    • Российское гражданство бразилец получил в ноябре 2015 года.
    • За сборную России он провел 13 матчей и пропустил 10 голов.

    Гилерме: «Приняв российское гражданство, я как бы благодарил страну за все, что она сделала для меня»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8175

      parevg 14 минут назад

      Гиля, при всем уважении, даже до Нигматуллина как до луны...
      Про Овчинникова вообще молчу.

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