Daily Mail: Касильяс в марте решит, будет ли продолжать карьеру после инфаркта

Вратарь «Порту» Икер Касильяс в марте решит, будет ли продолжать карьеру после инфаркта миокарда.

По информации источника, лечащий врач Касильяса не готов гарантировать, что голкипер продолжит выступления на высочайшем уровне.

Кроме того, на решение Касильяса может повлиять состояние здоровья его супруги, которая борется с раком с прошлого года.

Отмечается, что Касильяс не хочет возвращаться в Испанию и планирует остаться в Португалии, однако готов переехать в США в случае предложения от клуба МЛС.

Касильяс перенес сердечный приступ в мае 2019 года.

Испанский голкипер почувствовал себя плохо после одной из тренировок.

История Касильяса – трагедия. Он был идеальным футболистом, но карьера очень больно рассыпалась