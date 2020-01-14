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    Осужденный за драку с омоновцем фанат «Зенита» Данилов выиграл апелляцию. Ему заменили срок на условный

    Болельщик «Зенита» Артур Данилов, осужденный на год и восемь месяцев колонии-поселения, выиграл апелляцию.

    «На апелляционное слушание ФК «Зенит» предоставил Артуру опытного адвоката. По итогам сегодняшнего заседания срок заменен на условный», — сообщается в твиттере фанатского объединения «Ландскрона».

    • Данилов был приговорен к одному году и восьми месяцам колонии-поселения по делу о применении насилия к представителю власти.
    • Ранее за участие в драке с ОМОНом на стадионе «Зенита» были осуждены еще трое болельщиков. Один из них получил один год колонии-поселения, двое были приговорены к штрафам в размере 15 и 20 тысяч рублей.
    • Летняя драка на «Газпром-Арене» во время матча с «Краснодаром» (1:1) случилась из-за недостаточных размеров пространства, выделенного для курения.

    Семья осужденного за удар омоновца Данилова пришла на матч «Зенит» – «Динамо» с баннерами. Ее вывели со стадиона

    Источник: твиттер «Ландскроны»

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    14.01.2020 18:24
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2223

      BlackMurder 14 января, 22:07

      Газпром уже быдло защищает, а чел наверное еще при исполнении был

      0
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      Рейтинг: -37932

      пьяныйхоровод > BlackMurder 14 января, 22:20

      Странно слышать такие суждения от такого быдлана как ты .

      18
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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 14 января, 20:40

      Мохнатая рука помогла

      0
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      Рейтинг: -37932

      пьяныйхоровод > Hektor 84 14 января, 22:18

      Мохнатая рука тебя мацает .

      16
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      ...
      Рейтинг: +673

      Hektor 84 > пьяныйхоровод 14 января, 23:06

      А кто то меня на сайте поучал что мат на стадионе это плохо. Что так болеть за команду нельзя. А этого что задержали просто так? Наверно то же что то кричал непристойное? Или мимо проходил а омоновец его сам зацепил?

      1
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      Рейтинг: -37932

      пьяныйхоровод > Hektor 84 14 января, 23:35

      Не знаю кто там тебя поучал . Мат со стадиона не искоренить , даже если убрать с трибун всех зрителей старше 16 лет . А на "космонавтов" просто так никто не прыгает ( за косой взгляд или корректное замечание).

      14
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      Рейтинг: +1492

      С-Пб on-line > Hektor 84 14 января, 23:49

      "Футбол без мата, как борщ без томата" (с)

      1
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      Рейтинг: +11216

      vka1970 14 января, 20:34

      Все кто ещё несколько лет назад кричал благим матом куда мы двигаемся, нынче расслабились и получают моральное удовольствие от негодования тех, кто к этим крикам не прислушивался.

      0
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      Рейтинг: +2570

      maygli 14 января, 20:16

      И это правильно.
      Ну что такого огрел его кулаком да ногой... плёвое дело, ерунда какая-то.
      Вот совсем другое дело если бы он его пластиковым стаканчиком до смерти напугал, одного морального вреда ого-го сколько, вот там условным сроком не отделался бы.
      ;-)))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +36708

      portero 14 января, 18:40

      есть надежда, что рюкзак будет уроком.

      0
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