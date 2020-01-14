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  • Осужденный за драку с омоновцем фанат «Зенита» Данилов выиграл апелляцию. Ему заменили срок на условный

Осужденный за драку с омоновцем фанат «Зенита» Данилов выиграл апелляцию. Ему заменили срок на условный

14 января 2020, 18:24
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Болельщик «Зенита» Артур Данилов, осужденный на год и восемь месяцев колонии-поселения, выиграл апелляцию.

«На апелляционное слушание ФК «Зенит» предоставил Артуру опытного адвоката. По итогам сегодняшнего заседания срок заменен на условный», — сообщается в твиттере фанатского объединения «Ландскрона».

  • Данилов был приговорен к одному году и восьми месяцам колонии-поселения по делу о применении насилия к представителю власти.
  • Ранее за участие в драке с ОМОНом на стадионе «Зенита» были осуждены еще трое болельщиков. Один из них получил один год колонии-поселения, двое были приговорены к штрафам в размере 15 и 20 тысяч рублей.
  • Летняя драка на «Газпром-Арене» во время матча с «Краснодаром» (1:1) случилась из-за недостаточных размеров пространства, выделенного для курения.

Семья осужденного за удар омоновца Данилова пришла на матч «Зенит» – «Динамо» с баннерами. Ее вывели со стадиона

Источник: твиттер «Ландскроны»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (7)
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portero
1579016425
есть надежда, что рюкзак будет уроком.
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maygli
1579022169
И это правильно. Ну что такого огрел его кулаком да ногой... плёвое дело, ерунда какая-то. Вот совсем другое дело если бы он его пластиковым стаканчиком до смерти напугал, одного морального вреда ого-го сколько, вот там условным сроком не отделался бы. ;-)))
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vka1970
1579023240
Все кто ещё несколько лет назад кричал благим матом куда мы двигаемся, нынче расслабились и получают моральное удовольствие от негодования тех, кто к этим крикам не прислушивался.
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Hektor 84
1579023629
Мохнатая рука помогла
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BlackMurder
1579028820
Газпром уже быдло защищает, а чел наверное еще при исполнении был
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