Осужденный за драку с омоновцем фанат «Зенита» Данилов выиграл апелляцию. Ему заменили срок на условный

Болельщик «Зенита» Артур Данилов, осужденный на год и восемь месяцев колонии-поселения, выиграл апелляцию.

«На апелляционное слушание ФК «Зенит» предоставил Артуру опытного адвоката. По итогам сегодняшнего заседания срок заменен на условный», — сообщается в твиттере фанатского объединения «Ландскрона».

Данилов был приговорен к одному году и восьми месяцам колонии-поселения по делу о применении насилия к представителю власти.

Ранее за участие в драке с ОМОНом на стадионе «Зенита» были осуждены еще трое болельщиков. Один из них получил один год колонии-поселения, двое были приговорены к штрафам в размере 15 и 20 тысяч рублей.

Летняя драка на «Газпром-Арене» во время матча с «Краснодаром» (1:1) случилась из-за недостаточных размеров пространства, выделенного для курения.

Семья осужденного за удар омоновца Данилова пришла на матч «Зенит» – «Динамо» с баннерами. Ее вывели со стадиона