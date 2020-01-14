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    ЦСКА отправился на первый сбор в Испанию. Клуб взял на просмотр Караева из КАМАЗа

    ЦСКА отправился на первый тренировочный сбор в Испанию.

    Там пройдут все три сбора московского клуба: с 14-го по 25 января, с 29 января по 9 февраля и с 13-го по 23 февраля.

    ЦСКА запланировал 10 товарищеских матчей.

    Список игроков, поехавших на первый сбор:

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп;

    Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Звонимир Шарлия, Хeрдур Магнуссон, Седрик Гогуа;

    Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили;

    Нападающие: Федор Чалов, Лассана Н’Диайе, Илья Шкурин.

    Также на просмотр приглашен нападающий КАМАЗа Давид Караев.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    14.01.2020 09:17
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11160

      vladimir-7 14 января, 16:14

      Зачем нужны там Васин, Гогуа и Набабкин? Может замены им пока нет?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. 14 января, 11:09

      ВТБ и ЦСКА строят супер клуб, так вроде Гинер заявил.
      Парни из Белоруссии и из Камаза - сильное приобретение !!!
      Флаг в руки !!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +13496

      bset > Alekxei Z. 14 января, 12:14

      Какой ВТБ? Газпром с ЦСКА строят супер-клуб!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. > bset 14 января, 12:46

      Только не Газпром. Там бомжы кормятся.
      Да , ВТБ это Динамо , а коней за долги забрал ВЭБ.
      Внеш Эконом Банк.
      Перепутал...Извиняйте кони, но суть таже

      -1
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      Рейтинг: +13496

      bset 14 января, 10:53

      А где Тикнизян?

      2
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      Рейтинг: +163

      RdAMR10 > bset 14 января, 18:34

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