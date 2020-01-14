ЦСКА отправился на первый сбор в Испанию. Клуб взял на просмотр Караева из КАМАЗа

ЦСКА отправился на первый тренировочный сбор в Испанию.

Там пройдут все три сбора московского клуба: с 14-го по 25 января, с 29 января по 9 февраля и с 13-го по 23 февраля.

ЦСКА запланировал 10 товарищеских матчей.

Список игроков, поехавших на первый сбор:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп;

Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Звонимир Шарлия, Хeрдур Магнуссон, Седрик Гогуа;

Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили;

Нападающие: Федор Чалов, Лассана Н’Диайе, Илья Шкурин.

Также на просмотр приглашен нападающий КАМАЗа Давид Караев.