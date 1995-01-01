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    RAC1: Покеттино – основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны» после Хави

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино может возглавить «Барселону».

    По информации источника, аргентинский специалист является основным кандидатом на этот пост, если Хави не согласится стать главным тренером «Барселоны».

    Отмечается, что за кандидатуру Покеттино выступают президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу и спортивная дирекция.

    • Покеттино был уволен из «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года.
    • Нынешний главным тренером «Барселоны» является Эрнесто Вальверде.
    • «Барселона» занимает первое место в Примере, имея в активе 40 очков.

    RAC1: руководство «Барсы» встретилось с Хави. Тренер «Аль-Садда» – кандидат на место Вальверде

    Источник: твиттер El Barca RAC1

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +642

      Mr Abdullaev 9 минут назад

      Думаю Почетино лучший вариант, а Хави дать поработать ещё чуть в Аль Саддаде

      0
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      Рейтинг: +36605

      portero 38 минут назад

      Скорее бы уж решили и сменили, а то с нынешним опять одни сливы будут.

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