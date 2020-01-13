RAC1: Покеттино – основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны» после Хави

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино может возглавить «Барселону».

По информации источника, аргентинский специалист является основным кандидатом на этот пост, если Хави не согласится стать главным тренером «Барселоны».

Отмечается, что за кандидатуру Покеттино выступают президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу и спортивная дирекция.

Покеттино был уволен из «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года.

Нынешний главным тренером «Барселоны» является Эрнесто Вальверде.

«Барселона» занимает первое место в Примере, имея в активе 40 очков.

RAC1: руководство «Барсы» встретилось с Хави. Тренер «Аль-Садда» – кандидат на место Вальверде