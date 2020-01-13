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  • RAC1: Покеттино – основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны» после Хави

RAC1: Покеттино – основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны» после Хави

13 января 2020, 00:11
5

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино может возглавить «Барселону».

По информации источника, аргентинский специалист является основным кандидатом на этот пост, если Хави не согласится стать главным тренером «Барселоны».

Отмечается, что за кандидатуру Покеттино выступают президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу и спортивная дирекция.

  • Покеттино был уволен из «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года.
  • Нынешний главным тренером «Барселоны» является Эрнесто Вальверде.
  • «Барселона» занимает первое место в Примере, имея в активе 40 очков.

RAC1: руководство «Барсы» встретилось с Хави. Тренер «Аль-Садда» – кандидат на место Вальверде

Источник: твиттер El Barca RAC1

RAC1 – главная радиостанция Каталонии. Аудитория в твиттере – более 270 тысяч подписчиков.

Испания. Примера Барселона Почеттино Маурисио
Комментарии (5)
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portero
1578867851
Скорее бы уж решили и сменили, а то с нынешним опять одни сливы будут.
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Mr Abdullaev
1578869573
Думаю Почетино лучший вариант, а Хави дать поработать ещё чуть в Аль Саддаде
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Saracen Jr
1578871013
Интересно. А помнится говорил, что после эспаньола в барсу ни_ни)))
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jungler
1578924622
Покеттино дал категорический ответ на счет Барсы давным давно. Его трудно будет принять фанами Барсы после тех слов.
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zigbert
1578927483
Не убедительно сейчас выступает Барселона. Возможно смена тренера даст команде новый импульс. Выбор не плохой.
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