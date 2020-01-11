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Главные новости дня. Ибрагимович забил первый гол за «Милан», «Барселона» предложила контракт Хави

11 января 2020, 22:35

«Барселона» предложила Хави контракт до 2022 года.

Защитник «Аякса» Блинд может завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

«Рубин» объявил о разрыве контракта с Денисовым и окончании аренды Кьяртанссона.

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Озила собираются пожизненно внести в «черный список» китайского телевидения.

Семин хочет пригласить в «Локомотив» экс-нападающего «Арсенала» Асано.

Ибрагимович забил первый гол после возвращения в «Милан».

«Аль-Садд»: «Между Хави и «Барселоной» идут интенсивные переговоры. Желаем удачи».

Главное о корпорации, которая владеет «Сити». Зачем ей столько клубов? Как они взаимодействуют? Что будет дальше?

Источник: Бомбардир.ру
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