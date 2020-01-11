Главные новости дня. Ибрагимович забил первый гол за «Милан», «Барселона» предложила контракт Хави

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Защитник «Аякса» Блинд может завершить карьеру из-за проблем с сердцем.
«Рубин» объявил о разрыве контракта с Денисовым и окончании аренды Кьяртанссона.
ЦСКА предлагал пять миллионов за Боженика. Трансфер сорвал новый агент форварда.
Озила собираются пожизненно внести в «черный список» китайского телевидения.
Семин хочет пригласить в «Локомотив» экс-нападающего «Арсенала» Асано.
Ибрагимович забил первый гол после возвращения в «Милан».
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Главное о корпорации, которая владеет «Сити». Зачем ей столько клубов? Как они взаимодействуют? Что будет дальше?
Источник: Бомбардир.ру