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    The Times: Озила собираются пожизненно внести в «черный список» китайского телевидения

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может пожизненно стать персоной нон грата в Китае.

    По информации The Times, власти страны всерьез рассматривают такую возможность. В частности, в случае принятия решения имя немца будет запрещено называть в эфире местного телевидения.

    Китайские комментаторы уже не упоминают Озила во время трансляций матчей «Арсенала», но пока данная мера носит временный характер.

    • В середине декабря Озил выступил с публичной критикой властей Китая, обвинив их в гонениях уйгуров.
    • Также футболист раскритиковал мусульманское сообщество за замалчивание этой проблемы на самом высоком уровне.

    Источник: The Times

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