The Times: Озила собираются пожизненно внести в «черный список» китайского телевидения

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может пожизненно стать персоной нон грата в Китае.
По информации The Times, власти страны всерьез рассматривают такую возможность. В частности, в случае принятия решения имя немца будет запрещено называть в эфире местного телевидения.
Китайские комментаторы уже не упоминают Озила во время трансляций матчей «Арсенала», но пока данная мера носит временный характер.
- В середине декабря Озил выступил с публичной критикой властей Китая, обвинив их в гонениях уйгуров.
- Также футболист раскритиковал мусульманское сообщество за замалчивание этой проблемы на самом высоком уровне.
Источник: The Times