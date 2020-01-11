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  • The Times: Озила собираются пожизненно внести в «черный список» китайского телевидения

The Times: Озила собираются пожизненно внести в «черный список» китайского телевидения

11 января 2020, 13:59
2

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может пожизненно стать персоной нон грата в Китае.

По информации The Times, власти страны всерьез рассматривают такую возможность. В частности, в случае принятия решения имя немца будет запрещено называть в эфире местного телевидения.

Китайские комментаторы уже не упоминают Озила во время трансляций матчей «Арсенала», но пока данная мера носит временный характер.

  • В середине декабря Озил выступил с публичной критикой властей Китая, обвинив их в гонениях уйгуров.
  • Также футболист раскритиковал мусульманское сообщество за замалчивание этой проблемы на самом высоком уровне.

Источник: The Times
Англия. Премьер-лига Арсенал Озил Месут
Комментарии (2)
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portero
1578763070
Свобода слова, чтп под кожу и отключать несогласных, будущие для всех..... кроме элитных*******
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Граф2019
1578764704
уйгурки классные телки... недадим!!!
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