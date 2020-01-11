The Times: Озила собираются пожизненно внести в «черный список» китайского телевидения

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может пожизненно стать персоной нон грата в Китае.

По информации The Times, власти страны всерьез рассматривают такую возможность. В частности, в случае принятия решения имя немца будет запрещено называть в эфире местного телевидения.

Китайские комментаторы уже не упоминают Озила во время трансляций матчей «Арсенала», но пока данная мера носит временный характер.