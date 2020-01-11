AS: «Барселона» предложила Хави контракт до 2022 года

«Барселона» сделала предложение главному тренеру «Аль-Садда» Хави возглавить каталонскую команду.
По информации AS, клуб хочет, чтобы 39-летний специалист вернулся на «Камп Ноу» сейчас и заключил контракт на 2,5 года.
Впрочем, более вероятным сценарием является возвращение Хави в «Барсу» по окончании сезона и подписание двухлетнего соглашения.
- Хави – воспитанник «Барселоны».
- За первую команду каталонцев он выступал с 1998 по 2015 год.
- Сейчас «Барсу» возглавляет Эрнесто Вальверде.
Источник: AS