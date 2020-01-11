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AS: «Барселона» предложила Хави контракт до 2022 года

11 января 2020, 09:33
8

«Барселона» сделала предложение главному тренеру «Аль-Садда» Хави возглавить каталонскую команду.

По информации AS, клуб хочет, чтобы 39-летний специалист вернулся на «Камп Ноу» сейчас и заключил контракт на 2,5 года.

Впрочем, более вероятным сценарием является возвращение Хави в «Барсу» по окончании сезона и подписание двухлетнего соглашения.

  • Хави – воспитанник «Барселоны».
  • За первую команду каталонцев он выступал с 1998 по 2015 год.
  • Сейчас «Барсу» возглавляет Эрнесто Вальверде.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Аль-Садд Хави
Комментарии (8)
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житель СПб
1578728967
Любопытно! Тенденция на возвращение в команды тренерами ведущих игроков продолжается по всем странам.
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Добрый Бобер
1578730001
Т.е. за пять лет он набрался достаточного опыта?
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Cules2013
1578737012
По-моему рано ему в Барсу. Его Аль-Садд на клубном ЧМ выглядел так себе, если честно. Понятно, что в Барсе уровень игроков выше, у клуба другие совсем возможности и философия, но так и в Азии соперники тоже слабее и проще, чем в Европе. Совсем не чувствуется, что Хави сейчас готов давать результат в Барсе. Думаю, начинать нужно с Барсы Б, либо вообще с какого-середняка условного чемпионата Бельгии или Голландии.
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Saracen Jr
1578738585
Херня. Уже раз 10 была эта новость. Бред. И сам хави говорил, что и носа сюда не сунет пока бартомеу президент
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Marat A.
1578776348
Рано ещё Хави....и не правильно это....Если менять, то или Гвардиола...ну или Куманн.
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