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    Тошич назвал лучшего футболиста в истории ЦСКА

    Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич считает, что лучший футболист в истории клуба до сих пор находится в составе армейцев.

    «Когда говоришь о ЦСКА, то первый, кто приходит на ум, – это Игорь Акинфеев. Он лидер и настоящий капитан. Не хочу никого обидеть, но мне кажется, что он величайший игрок в истории ЦСКА!

    И до сих пор держит высокий уровень. Жаль, что после 2016 года Акинфеев не становился чемпионом. Надеюсь, что он еще завоюет золото. Это было бы идеально перед завершением карьеры.

    Но торопиться [уходить] точно не нужно – Игорь каждый матч проводит на очень хорошем уровне. Закончить-то можно, но вернуться – нереально.

    Поэтому все мои друзья говорят: «Играй, пока в состоянии ходить по полю пешком». И я согласен с этим, ха-ха! Наверное, и Игорь тоже», – сказал Тошич.

    • 38-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
    • Он дебютировал в 2003 году.
    • Статистика голкипера: 765 матчей, 694 пропущенных гола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (4)
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    Алексей З
    1716015491
    Игорь это Легенда, но по мне ( со стороны) лучшим был Вагнер Лав.
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    Январь 59
    1716018429
    А по мне так Альберт Шестернёв. Акинфеев - это легенда российской истории футбола. А ЦСКА это не только 30 последних лет , это и история Советского футбола.
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