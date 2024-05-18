Тошич назвал лучшего футболиста в истории ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич считает, что лучший футболист в истории клуба до сих пор находится в составе армейцев.

«Когда говоришь о ЦСКА, то первый, кто приходит на ум, – это Игорь Акинфеев. Он лидер и настоящий капитан. Не хочу никого обидеть, но мне кажется, что он величайший игрок в истории ЦСКА!

И до сих пор держит высокий уровень. Жаль, что после 2016 года Акинфеев не становился чемпионом. Надеюсь, что он еще завоюет золото. Это было бы идеально перед завершением карьеры.

Но торопиться [уходить] точно не нужно – Игорь каждый матч проводит на очень хорошем уровне. Закончить-то можно, но вернуться – нереально.

Поэтому все мои друзья говорят: «Играй, пока в состоянии ходить по полю пешком». И я согласен с этим, ха-ха! Наверное, и Игорь тоже», – сказал Тошич.