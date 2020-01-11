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  • «Аль-Садд»: «Между Хави и «Барселоной» идут интенсивные переговоры. Желаем удачи»

«Аль-Садд»: «Между Хави и «Барселоной» идут интенсивные переговоры. Желаем удачи»

11 января 2020, 21:11

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави ведет переговоры с «Барселоной». Информацию подтвердил спортивный директор азиатского клуба Мохаммед Голям.

«Между Хави и каталонцами идут интенсивные переговоры. Желаем удачи вне зависимости от итогового решения. Мы ждем, решение примет Хави. Пока он наш тренер», – сказал функционер.

  • Хави – воспитанник «Барселоны».
  • За первую команду каталонцев он выступал с 1998 по 2015 год.
  • Сейчас «Барсу» возглавляет Эрнесто Вальверде.

Источник: hihi2

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Испания. Примера Аль-Садд Барселона Хави
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