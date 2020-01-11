«Аль-Садд»: «Между Хави и «Барселоной» идут интенсивные переговоры. Желаем удачи»

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави ведет переговоры с «Барселоной». Информацию подтвердил спортивный директор азиатского клуба Мохаммед Голям.

«Между Хави и каталонцами идут интенсивные переговоры. Желаем удачи вне зависимости от итогового решения. Мы ждем, решение примет Хави. Пока он наш тренер», – сказал функционер.