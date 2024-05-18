Защитник «Зенита» – о новом тренере «Спартака»: «Станкович всегда помогал мне»

Игрок «Зенита» Страхиня Эракович поделился воспоминаниями о совместной работе с Деяном Станковичем в «Црвене Звезде».

Сербский тренер со следующего сезона возглавит «Спартак».

Контракт подписан на 2 года.

Он сменит Владимира Слишковича, который останется в штабе.

– Кто стал для вас важной фигурой при становлении? Ведь вы начали играть за основной состав «Црвены Звезды» совсем молодым…

– Сразу назову тренера Деяна Станковича, который и доверил мне место в основном составе «Звезды». Всегда помогал мне, даже доверял капитанскую повязку, когда мне был 21 год, причем в еврокубках.

А в своем первом дерби, например, я совершил грубую ошибку, которая привела к голу в наши ворота.

Станкович очень сильно меня поддержал, приложил все силы, чтобы дать понять: не надо зацикливаться на промахе, играй дальше. Мне это невероятно помогло, и мы закончили игру хорошо.