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  • Вальверде – о Суперкубке Испании: «Футбол стал бизнесом. Вот почему мы в Саудовской Аравии»

Вальверде – о Суперкубке Испании: «Футбол стал бизнесом. Вот почему мы в Саудовской Аравии»

9 января 2020, 12:16
4

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде оценил новый формат проведения Суперкубка Испании.

«Суть в том, что футбол стал бизнесом и находится в поисках доходов. Вот почему мы все здесь [в Саудовской Аравии]. Это совершенно другой формат. Ранее это был самый первый трофей, который открывает новый сезон, что мне казалось нормальным.

Все поменялось, посмотрим. Турнир будут оценивать по его завершению. Будет интересно, участвуют четыре сильных команды, но со спортивной точки зрения, я не уверен [в формате турнира].

Мы должны помнить, что современный футбол – это индустрия, где ищут источники дохода. Это тот случай. Также было и в прошлом году, когда мы играли в Марокко [в Суперкубке Испании с «Севильей»]», – сказал Вальверде.

  • «Барса» сыграет с «Атлетико» в полуфинале в четверг, начало матча – в 22:00 мск.
  • Суперкубок Испании-2018 проходил в Марокко, трофей завоевала «Барселона».

Источник: Goal
Испания. Примера Барселона Вальверде Эрнесто
Комментарии (4)
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InterMilLano1908
1578562294
не ну бред, супер кубок по среди сезона...
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Derzkiy1
1578573968
Адекватный ответ футболиста ! Футбол стал бизнесом !
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JTherry
1578653547
...футбол стал бизнесом и находится в поисках доходов... футбол всегда был бизнесом!
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