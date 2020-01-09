Вальверде – о Суперкубке Испании: «Футбол стал бизнесом. Вот почему мы в Саудовской Аравии»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде оценил новый формат проведения Суперкубка Испании.

«Суть в том, что футбол стал бизнесом и находится в поисках доходов. Вот почему мы все здесь [в Саудовской Аравии]. Это совершенно другой формат. Ранее это был самый первый трофей, который открывает новый сезон, что мне казалось нормальным.

Все поменялось, посмотрим. Турнир будут оценивать по его завершению. Будет интересно, участвуют четыре сильных команды, но со спортивной точки зрения, я не уверен [в формате турнира].

Мы должны помнить, что современный футбол – это индустрия, где ищут источники дохода. Это тот случай. Также было и в прошлом году, когда мы играли в Марокко [в Суперкубке Испании с «Севильей»]», – сказал Вальверде.