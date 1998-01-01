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    Суд оставил в силе приговор экс-нападающему сборной Италии Микколи. Он проведет в тюрьме 3,5 года

    Бывший нападающий сборной Италии Фабрицио Микколи приговорен к 3,5 годам лишения свободы.

    По информации источника, суд оставил в силе приговор, вынесенный в 2017 году. Теперь бывший футболист отправится в тюрьму.

    • В 2017 году Микколи получил тюремный срок за взаимосвязь с мафией, с помощью которой хотел вернуть долг в размере 12 тысяч евро.
    • Микколи завершил карьеру в декабре 2015 года.
    • Итальянец, проведший большую часть карьеры в «Палермо», имеет в своем активе десять матчей и два гола за сборную Италии.

    Источник: Goal

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