Суд оставил в силе приговор экс-нападающему сборной Италии Микколи. Он проведет в тюрьме 3,5 года

Бывший нападающий сборной Италии Фабрицио Микколи приговорен к 3,5 годам лишения свободы.
По информации источника, суд оставил в силе приговор, вынесенный в 2017 году. Теперь бывший футболист отправится в тюрьму.
- В 2017 году Микколи получил тюремный срок за взаимосвязь с мафией, с помощью которой хотел вернуть долг в размере 12 тысяч евро.
- Микколи завершил карьеру в декабре 2015 года.
- Итальянец, проведший большую часть карьеры в «Палермо», имеет в своем активе десять матчей и два гола за сборную Италии.
Источник: Goal