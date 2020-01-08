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  • Суд оставил в силе приговор экс-нападающему сборной Италии Микколи. Он проведет в тюрьме 3,5 года

Суд оставил в силе приговор экс-нападающему сборной Италии Микколи. Он проведет в тюрьме 3,5 года

8 января 2020, 22:41
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Бывший нападающий сборной Италии Фабрицио Микколи приговорен к 3,5 годам лишения свободы.

По информации источника, суд оставил в силе приговор, вынесенный в 2017 году. Теперь бывший футболист отправится в тюрьму.

  • В 2017 году Микколи получил тюремный срок за взаимосвязь с мафией, с помощью которой хотел вернуть долг в размере 12 тысяч евро.
  • Микколи завершил карьеру в декабре 2015 года.
  • Итальянец, проведший большую часть карьеры в «Палермо», имеет в своем активе десять матчей и два гола за сборную Италии.

Источник: Goal
Италия Италия Микколи Фабрицио
Комментарии (1)
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mihail200606
1578541369
За 12 тыс евро.. Он же миллионер..
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